Экс-председателя Апелляционного суда Крыма объявили в розыск
Правоохранители объявили в розыск экс-председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука.
Об этом сообщил первый заместитель прокурора АРК Николай Иванец, сообщает "Общественное".
Он также рассказал, что на прошлой неделе в Чернобука состоялись обыски и ему заочно сообщили о подозрении.
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По словам Иванца, несмотря на сокрытие Чернобука от следствия, есть данные, что он на территории Украины.
Как отмечал генеральный прокурор Юрий Луценко, согласно требованиям УПУ Украины Чернобуку сообщили о подозрении в совершении государственной измены по части 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины.
Источник: 24 Канал
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