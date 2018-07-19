Екс-голову Апеляційного суду Криму оголосили у розшук

Правоохоронці оголосили у розшук екс-голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука.

Про це сповістив перший заступник прокурору АРК Микола Іванець, повідомляє "Громадське".

Він також розповів, що минулого тижня у Чорнобука відбулись обшуки і йому заочно повідомили про підозру.

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За словами Іванця, попри переховування Чорнобука від слідства, є дані, що він на території України.

Як зазначав генеральний прокурор Юрій Луценко, згідно з вимогами УПУ України Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради за частиною 1 статті 111 Кримінального Кодексу України.