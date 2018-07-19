Екс-голову Апеляційного суду Криму оголосили у розшук
Правоохоронці оголосили у розшук екс-голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука.
Про це сповістив перший заступник прокурору АРК Микола Іванець, повідомляє "Громадське".
Він також розповів, що минулого тижня у Чорнобука відбулись обшуки і йому заочно повідомили про підозру.
Читайте також: Як прихильник окупантів став "патріотом" в українській владі
За словами Іванця, попри переховування Чорнобука від слідства, є дані, що він на території України.
Як зазначав генеральний прокурор Юрій Луценко, згідно з вимогами УПУ України Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради за частиною 1 статті 111 Кримінального Кодексу України.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні27 червня , 14:37
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -2020 лютого , 19:56
Курс валют на 12 лютого: долар та євро продовжують втрачати у ціні12 лютого , 08:30
Перестрілка у Києві: помер другий поранений29 січня , 16:40
Новий погляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв від Авто2421 лютого , 15:00