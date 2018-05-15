Экс-претендент на должность посла в Украине может заменить Суркова

Российские СМИ прогнозируют, что преемником Суркова может стать бывший претендент на должность посла в Украине Михаил Бабич.

Об этом также сообщает ТСН со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что в настоящее время официальный Кремль фактически не комментирует возможные перестановки, СМИ называют имя преемника Суркова – Михаил Бабич.

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В то же время, боевик Александр Жуковский, которого называют неофициальным информатором из террористической среды, уже называет Бабича "куратором".

"Куратором ЛДНР стал Михаил Бабич, бывший посол президента (Путина – "24") в Приволжском округе. У него репутация жесткого руководителя, который хорошо ломает клановые системы и создает высокую управляемость", – отмечает Александр Жуковский в Twitter.

Подтвердилась информация о том, что Сурков больше не курирует украинское направление. Куратором ЛДНР стал Михаил Бабич, бывший полпред президента в Приволжском округе. У него репутация жесткого руководителя, который хорошо ломает клановые системы и создает высокую управляемость. — Александр Жучковский (@juchkovsky) 14 мая 2018 г.

Кто такой Михаил Бабич?

Он является членом правящей партии "Единая Россия". Бабич руководил компаниями "Корпорация Антей", "Шуйские ситцы" и "Росмясомолторг". Руководство компании "Росмясомолторг" подозревалось в присвоении 2 млрд рублей от товаров, поступивших как американская и европейская гуманитарная помощь российским пенсионерам. Бабич вину отрицал. Виновным в конце концов признали топ-менеджера "Антея".



Когда в июле 2016 года российский президент освободил от должности посла в Украине Михаила Зурабова, Бабича собирались сделать его преемником. Об этом заявлял Песков, а депутаты российской Госдумы согласовали его кандидатуру на дипломатическую должность.



Павел Климкин заявлял, что не видел ни одного агремана на назначение выходца из российских силовых структур новым послом. Кроме того, Украина не спешила с согласованием главного дипломата, поскольку не видела "положительной динамики" в отношениях с Россией.



Поэтому Бабич продолжил свою работу в Приволжском федеральном округе. Сейчас российские СМИ пишут о том, что вскоре глава государства освободит его от этой должности