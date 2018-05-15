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Екс-претендент на посаду посла в Україні може замінити Суркова

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Екс-претендент на посаду посла в Україні Михайло Бабич може замінити Суркова
Екс-претендент на посаду посла в Україні Михайло Бабич може замінити Суркова / Фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ прогнозують, що наступником Суркова може стати колишній претендент на посаду посла в Україні Михайло Бабич.

Про це також повідомляє ТСН з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що наразі офіційний Кремль фактично не коментує можливі перестановки, ЗМІ називають ім’я наступника Суркова – Михайло Бабич.

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Водночас, бойовик Олександр Жуковський, якого називають неофіційним інформатором із терористичного середовища, вже називає Бабича "куратором".

"Куратором ЛДНР став Михайло Бабич, колишній посол президента (Путіна – "24") в Приволзькому окрузі. У нього репутація жорсткого керівника, який добре ламає кланові системи і створює високу керованість", – наголошує Олександр Жуковський у Twitter.

Хто такий Михайло Бабич? Він є членом провладної партії “Єдина Росія”. Бабич керував компаніями "Корпорація Антей", "Шуйські ситці" і "Росмясомолторг". Керівництво компанії "Росмясомолторг" підозрювалося в привласненні 2 млрд рублів від товарів, які надійшли як американська та європейська гуманітарна допомога російським пенсіонерам. Бабич провину заперечував. Винним зрештою визнали топ-менеджера “Антея”.

Коли у липні 2016 року російський президент звільнив з посади посла в Україні Михайла Зурабова, Бабича збиралися зробити його наступником. Про це заявляв Пєсков, а депутати російської Госдуми погодили його кандидатуру на дипломатичну посаду.

Павло Клімкін заявляв, що не бачив жодного агреману на призначення вихідця із російських силових структур новим послом. Крім того, Україна не поспішала із погодженням головного дипломата, оскільки не бачила “позитивної динаміки” у відносинах із Росією.

Тож Бабич продовжив свою роботу у Приволзькому федеральному окрузі. Нині російські ЗМІ пишуть про те, що незабаром глава РФ звільнить його з цієї посади. 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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