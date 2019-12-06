Экс-президента Словакии Киску обвинили в мошенничестве
Словацкая полиция предъявила обвинение в прошлом президенту, а ныне лидеру оппозиции Андрею Киске. Его подозревают в налоговом мошенничестве.
Андрея Киску обвиняют в нарушении закона во время избирательной кампании 2014 года, в результате которой он стал президентом Словакии, пишет SME.
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Словацкая полиция считает, что Киска осуществлял налоговые выплаты через свою фирму, которая не имела отношения к избирательной кампании. В случае положительного решения суда президенту грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
Сам Киска считает обвинения политической кампанией и доказательством политического шантажа.
О деле Киски
- Был президентом Словакии с июня 2014 по июнь 2019 года.
- В течение последних трех лет полиция трижды проверяла налоговую отчетность бизнеса Андрея Киски, при этом не выдвигая обвинений. Уголовное расследование началось после третьей проверки.
- В 2017 году экс-глава МВД Словакии Роберт Калиняк заявлял, что фирма Киски в 2014 году недоплатила налогов на прибыль в госбюджет на 27 тысяч евро. Также ее владельцы просили возместить НДС на сумму 146 тысяч евро из расходов на предвыборную кампанию.
- Государство его не выплатила, но само заявление об этом является уголовным преступлением.
- В мае 2019 году Комитет парламента Словакии оштрафовал Киску на три президентские зарплаты за сокрытие факта финансирования своей предвыборной кампании из средств своей же фирмы. Сумма штрафа составила 39 тысяч евро.
О выборах в Словакии
Запланированы на 29 февраля 2020 года. В июне Киска создал новую партию "Для людей" (Za ľudí), с ней он планирует участвовать в выборах.