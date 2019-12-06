Экс-президента Словакии Киску обвинили в мошенничестве

Словацкая полиция предъявила обвинение в прошлом президенту, а ныне лидеру оппозиции Андрею Киске. Его подозревают в налоговом мошенничестве.

Андрея Киску обвиняют в нарушении закона во время избирательной кампании 2014 года, в результате которой он стал президентом Словакии, пишет SME.

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Словацкая полиция считает, что Киска осуществлял налоговые выплаты через свою фирму, которая не имела отношения к избирательной кампании. В случае положительного решения суда президенту грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Сам Киска считает обвинения политической кампанией и доказательством политического шантажа.

О деле Киски

Был президентом Словакии с июня 2014 по июнь 2019 года.

В течение последних трех лет полиция трижды проверяла налоговую отчетность бизнеса Андрея Киски, при этом не выдвигая обвинений. Уголовное расследование началось после третьей проверки.

В 2017 году экс-глава МВД Словакии Роберт Калиняк заявлял, что фирма Киски в 2014 году недоплатила налогов на прибыль в госбюджет на 27 тысяч евро. Также ее владельцы просили возместить НДС на сумму 146 тысяч евро из расходов на предвыборную кампанию.

Государство его не выплатила, но само заявление об этом является уголовным преступлением.

В мае 2019 году Комитет парламента Словакии оштрафовал Киску на три президентские зарплаты за сокрытие факта финансирования своей предвыборной кампании из средств своей же фирмы. Сумма штрафа составила 39 тысяч евро.

О выборах в Словакии

Запланированы на 29 февраля 2020 года. В июне Киска создал новую партию "Для людей" (Za ľudí), с ней он планирует участвовать в выборах.