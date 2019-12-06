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      Експрезидента Словаччини Кіску звинуватили в шахрайстві

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      Словацького президента звинуватили в шахрайстві / liga.net

      Словацька поліція висунула звинувачення у минулому президенту, а нині лідеру опозиції Андрею Кісці. Його підозрюють у податковому шахрайстві.

      Андрея Кіску звинувачують у порушенні закону під час виборчої кампанії 2014 року, в результаті якої він став президентом Словаччини, пише SME.

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      Словацька поліція вважає, що Кіска здійснював податкові виплати через свою фірму, яка не мала стосунку до виборчої кампанії. У випадку позитивного рішення суду президенту загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

      Сам Кіска вважає обвинувачення політичною кампанією та доказом політичного шантажу.

      Про справу Кіски

      • Був президентом Словаччини з червня 2014 до червня 2019 року.  
      • Протягом останніх трьох років поліція тричі перевіряла податкову звітність бізнесу Андрея Кіски, при цьому не висуваючи звинувачень. Кримінальне розслідування розпочалося після третьої перевірки.
      • У 2017 році ексглава МВС Словаччини Роберт Калиняк заявляв, що фірма Кіски у 2014 році недоплатила податків з прибутку до держбюджету на 27 тисяч євро. Також її власники просили відшкодувати ПДВ на суму 146 тисяч євро з витрат на передвиборчу кампанію.
      • Держава його не виплатила, але сама заява про це є кримінальним злочином.
      • У травні 2019 року Комітет парламенту Словаччини оштрафував Кіску на три президентські зарплати за приховування факту фінансування своєї передвиборчої кампанії з коштів своєї ж фірми. Сума штрафу становила 39 тисяч євро.

      Про вибори в Словаччині

      Заплановані на 29 лютого 2020 року. У червні Кіска створив нову партію "Для людей" (Za ľudí), з нею він планує брати участь у виборах.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Словаччина Новини політики
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