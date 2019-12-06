Смертельний вибух у багатоповерхівці у Словаччині: люди вистрибували з вікон – фото, відео
Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок вибуху газу, який стався 6 грудня у 12-поверховому будинку в місті Прешов на сході Словаччини.
Пожежники заявили, що інші люди потрапили у пастку на даху, а будівля горить і може обвалитися. Про це повідомляє Slovak Spectator.
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Поліція назвала ситуацію дуже серйозною.
Прессекретарка рятувальних служб Алена Кркова заявила, що десятки людей можуть бути поранені.
За даними ЗМІ, одна людина загинула, коли вистрибнула з палаючого балкону.
Дивіться відео з місця пожежі у Словаччині:
За останніми даними, кількість потерпілих становить 40 осіб.
Вибух у Словаччині / spectator.sme.sk