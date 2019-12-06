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      Смертельний вибух у багатоповерхівці у Словаччині: люди вистрибували з вікон – фото, відео

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      Вибух у Словаччині / spectator.sme.sk

      Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок вибуху газу, який стався 6 грудня у 12-поверховому будинку в місті Прешов на сході Словаччини.

      Пожежники заявили, що інші люди потрапили у пастку на даху, а будівля горить і може обвалитися. Про це повідомляє Slovak Spectator.

      Дивіться також: На гірськолижному курорті Польщі прогримів вибух: є загиблі – фото, відео

      Поліція назвала ситуацію дуже серйозною.

      Прессекретарка рятувальних служб Алена Кркова заявила, що десятки людей можуть бути поранені.

      За даними ЗМІ, одна людина загинула, коли вистрибнула з палаючого балкону.

      Дивіться відео з місця пожежі у Словаччині:

      За останніми даними, кількість потерпілих становить 40 осіб.

       

      Вибух у Словаччині / spectator.sme.sk

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Словаччина Вибух
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