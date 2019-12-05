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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      На гірськолижному курорті Польщі прогримів вибух: шукають жертв – фото, відео

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      У Польщі рятувальники шукають 8 імовірних жертв вибуху / dziennikzachodni.pl

      У містечку Щирк, що на півдні сусідньої Польщі, обвалився будинок внаслідок вибуху газу. Під обвалами будівлі можуть бути 8 людей, включаючи дітей. Їх доля поки не відома, а спеціальні служби проводять рятувальні роботи.

      Вибух трапився увечері середи, 4 грудня, повідомляє "Польське радіо".

      До слова: На Хмельниччині у кафе стався вибух: є постраждалі

      Для порятунку імовірних жертв вибуху на місце події направили понад сотню працівників рятувальних служб, медиків, а також спеціальну пошукову групу, яка разом з собаками намагається знайти людей під обвалом.

      Очевидці трагедії кажуть, що вибуховий удар був настільки потужним, що його можна було почути за декілька кілометрів від місця події. За попередньо версією, вибухнув газ. Через це будинок повністю обвалився, а сусідній – знищений.

      Погодні умови, а також густий дим від пожежі, що спалахнула після вибуху, заважають роботі рятувальників. Крім того, у гірському регіоні дуже вузький проїзд до будинку, через що рятувальній техніці важко туди дістатися.

      Вибух будинку у Польщі: дивіться фото

      Вибух у Щирку: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Польщі Вибух Постраждалі
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