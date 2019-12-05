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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      На горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: ищут жертв – фото, видео

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      В Польше спасатели ищут 8 вероятных жертв взрыва / dziennikzachodni.pl

      В городке Щирк на юге соседней Польши, обвалился дом в результате взрыва газа. Под обвалами здания могут быть 8 человек, включая детей. Их судьба пока не известна, а специальные службы проводят спасательные работы.

      Взрыв произошел вечером среды, 4 декабря, сообщает "Польское радио".

      К слову: В Хмельницкой области в кафе произошел взрыв: есть пострадавшие

      Для спасения вероятных жертв взрыва на место происшествия направили более сотни работников спасательных служб, медиков, а также специальную поисковую группу, которая вместе с собаками пытается найти людей под обвалом.

      Очевидцы трагедии говорят, что взрывной удар был настолько мощным, что его можно было услышать за несколько километров от места происшествия. По предварительно версии, взорвался газ. Из-за этого дом полностью рухнул, а соседний – уничтожен.

      Погодные условия, а также густой дым от пожара, вспыхнувшего после взрыва, мешают работе спасателей. Кроме того, в горном регионе очень узкий проезд к дому, из-за чего спасательной технике трудно туда добраться.

      Взрыв дома в Польше: смотрите фото

      Взрыв в Щирке: смотрите виде​о

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Взрыв Новости Польши
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