Смертельный взрыв в многоэтажке в Словакии: люди выпрыгивали из окон – фото, видео
По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который произошел 6 декабря в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии.
Пожарные заявили, что другие люди попали в ловушку на крыше, а здание горит и может обвалиться. Об этом сообщает Slovak Spectator.
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Полиция назвала ситуацию очень серьезной.
Пресс-секретарь спасательных служб Алена Кркова заявила, что десятки людей могут быть ранены.
По данным СМИ, один человек погиб, когда выпрыгнул из горящего балкона.
Смотрите видео с места пожара в Словакии:
По последним данным, число пострадавших составляет 40 человек.
Взрыв в Словакии / spectator.sme.sk