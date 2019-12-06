Смертельный взрыв в многоэтажке в Словакии: люди выпрыгивали из окон – фото, видео

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который произошел 6 декабря в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии.

Пожарные заявили, что другие люди попали в ловушку на крыше, а здание горит и может обвалиться. Об этом сообщает Slovak Spectator.

Смотрите также: На горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: есть погибшие – фото, видео

Полиция назвала ситуацию очень серьезной.

Пресс-секретарь спасательных служб Алена Кркова заявила, что десятки людей могут быть ранены.

По данным СМИ, один человек погиб, когда выпрыгнул из горящего балкона.

Смотрите видео с места пожара в Словакии:

По последним данным, число пострадавших составляет 40 человек.

Взрыв в Словакии​ / spectator.sme.sk