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      Смертельный взрыв в многоэтажке в Словакии: люди выпрыгивали из окон – фото, видео

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      Взрыв в Словакии / spectator.sme.sk

      По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который произошел 6 декабря в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии.

      Пожарные заявили, что другие люди попали в ловушку на крыше, а здание горит и может обвалиться. Об этом сообщает Slovak Spectator.

      Смотрите также: На горнолыжном курорте Польши прогремел взрыв: есть погибшие – фото, видео

      Полиция назвала ситуацию очень серьезной.

      Пресс-секретарь спасательных служб Алена Кркова заявила, что десятки людей могут быть ранены.

      По данным СМИ, один человек погиб, когда выпрыгнул из горящего балкона.

      Смотрите видео с места пожара в Словакии:

      По последним данным, число пострадавших составляет 40 человек.

       

      Взрыв в Словакии​ / spectator.sme.sk

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Словакия Взрыв
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