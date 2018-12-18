Экс-работник СБУ собирался взорвать железную дорогу на Харьковщине: подробности

На Харьковщине завербованный пророссийскими боевиками мужчина собирался взорвать железнодорожное полотно. Однако диверсию вовремя предупредили работники контрразведки СБУ.

Об этом говорится на официальном сайте силового ведомства.

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17 декабря правоохранители задержали злоумышленника, который по заданию псевдоспецслужбы заложил взрывное устройство на железной дороге. Для совершения диверсии заказчик выбрал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом Операции объединенных сил,

– говорится в сообщении.

После выполненние задания сообщник боевиков отправился на территорию временно оккупированных территорий Донбасса. Однако работники контрразведки оперативно заменили взрывное устройство на муляж.

Тем временем правоохранителям удалось задержали исполнителя диверсии. Им оказался бывший сотрудник СБУ Егор Дубровкин, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов, он находился в розыске СБУ за совершение преступлений, предусмотренных статьями "Создание террористической организации" и "Дезертирство".



Работники СБУ задержали диверсанта

В СБУ задокументировали, что именно Дубровкин организовал и заказал совершение диверсии. За показание исполнителя за эту "работу" ему было обещано материальное вознаграждение.



Приспешник оккупантов, экс-сотрудниу СБУ Евгений Дубровкин