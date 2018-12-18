Екс-працівник СБУ збирався підірвати залізницю на Харківщині: подробиці

На Харківщині завербований проросійськими бойовиками чоловік збирався підірвати залізничне полотно. Проте диверсію вчасно попередили працівники контррозвідки СБУ.

Про це йдеться на офіційному сайті силового відомства.

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17 грудня правоохоронці затримали зловмисника, який за завданням псевдоспецслужби заклав вибуховий пристрій на залізниці. Для вчинення диверсії замовник обрав дренажний міст під залізничним полотном в районі транспортного вузла, що з’єднує Харківську область з районом Операції об’єднаних сил,

– мовиться у повідомленні.

Після виконанння завдання поплічник бойовиків вирушив на територію тимчасово окупованих територій Донбасу. Проте пацівники контррозвідки оперативно замінили вибуховий пристрій на муляж.

Тим часом правоохоронцям вдалося затримали виконавця диверсії. Ним виявився колишній співробітниу СБУ Єгор Дубровкін, який у 2014 році перейшов на бік окупантів, Він перебував у розшуку СБУ за скоєння злочинів, передбачених статтями "Створення терористичної організації" та "Дезертирство".



Працівники СБУ затримали диверсанта

У СБУ задокументували, що саме Дубровкін організував та замовив здійснення диверсії. З показів виконавця за цю "роботу" йому була обіцяна матеріальна винагорода.



Поплічник окупантів, екс-співробітниу СБУ Євген Дубровкін