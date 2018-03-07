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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Экс-руководитель таможни рассказал, правомерно ли ГФС наложила штраф на Коболева

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Константин Ликарчук
Константин Ликарчук / Фото из свободных источников

Экс-руководитель украинской таможни Константин Ликарчук заявил, что наложение штрафа на главу "Нафтогаза" в теории возможно.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

"В теории это возможно, потому что штраф в размере 300%. И он касается персонально Коболева, но насколько мне известно, там есть концепции для того, чтобы за него мог заплатить "Нафтогаз". И это очень большие деньги, и вопрос не в том, на кого наложили эти выплаты, здесь вопрос по-сути", — отметил Ликарчук.

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Экс-чиновник также выразил обеспокоенность из-за того, что украинская ГФС 2,5 года работает без головы.

Сейчас 2,5 года нет руководства таможни и поэтому неизвестно, как происходили их разговоры. Назначение Корбана я оспаривал в суде, но премьер-министр Гройсман не спешит делать конкурс на должность председателя, как это предусмотрено законодательством, поэтому и возникают подобные ситуации,
— добавил Ликарчук.

Напомним, Государственная фискальная служба Украины оштрафовала председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 8,3 миллиарда гривен. ГФС признала Коболева виновным в нарушении таможенных правил.

А именно обвиняет в неуплате пошлин за транспортировку российского газа. Коболев обвинения отверг и напомнил о давнем споре вокруг того как вычислять поставки газа на оккупированные территории Донбасса. Украинская сторона от Газпрома никаких документов не получала, поэтому и отчитываться не могла. Однако в ГФС заявили, что штраф наложили за другой контракт.

Теги: Новости политики Новости Украины Нафтогаз Деньги Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
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