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Екс-керівник митниці розповів, чи правомірно ДФС наклала штраф на Коболєва

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Костянтин Лікарчук
Костянтин Лікарчук / Фото з вільних джерел

Екс-керівник української митниці Костянтин Лікарчук заявив, що накладання штрафу на голову "Нафтогазу" в теорії можливе.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

"В теорії це можливо, тому що штраф є в розмірі 300%. І він стосується персонально Коболєва, але наскільки мені відомо, там є концепції для того, щоб за нього міг заплатити "Нафтогаз". І це дуже великі гроші і питання не в тому, на кого наклали ці виплати, тут питання по-суті", – зазначив Лікарчук.

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Екс-посадовець також висловив занепокоєння через те, що українська ДФС 2,5 роки працює без голови.

Наразі 2,5 роки немає керівництва митниці і тому невідомо, як відбувалися їхні розмови. Призначення Корбана я оскаржував у суді, але прем’єр-міністр Гройсман не поспішає робити конкурс на посаду голови, як це передбачено законодавством, тому і виникають подібні ситуації,
– додав Лікарчук.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба України оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 8,3 мільярда гривень. ДФС визнала Коболєва винним у порушенні митних правил.

А саме звинувачує у несплаті мит за транспортування російського газу. Коболєв звинувачення відкинув і нагадав про давню суперечку навколо того як обраховувати постачання газу на окуповані території Донбасу. Українська сторона від Газпрому ніяких документів не отримувала, тому і звітувати не могла. Однак у ДФС заявили, що штраф наклали через інший контракт.

Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Гроші Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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