Экс-соратника Саакашвили Деревянко выдвинули кандидатом в президенты

27 января политическая партия "Воля" выдвинула кандидатом в президенты внефракционного народного депутата Украины Юрия Деревянко.

Соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье в Киеве.

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В съезде приняли участие 1100 человек, передает пресс-служба партии.

В программе кандидата есть такие пункты как мораторий на проверки бизнеса до проведения налоговой реформы, растаможка авто 10%, перевод всех государственных реестров на систему блокчейн, бесплатный интернет по территории Украины.

Также во время своего выступления на съезде партии политик уделил внимание вопросу экологии.

Видео съезда партии "Воля":