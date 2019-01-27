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      Экс-соратника Саакашвили Деревянко выдвинули кандидатом в президенты

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      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / /versii.if.ua

      27 января политическая партия "Воля" выдвинула кандидатом в президенты внефракционного народного депутата Украины Юрия Деревянко.

      Соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье в Киеве.

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      В съезде приняли участие 1100 человек, передает пресс-служба партии.

      В программе кандидата есть такие пункты как мораторий на проверки бизнеса до проведения налоговой реформы, растаможка авто 10%, перевод всех государственных реестров на систему блокчейн, бесплатный интернет по территории Украины.

      Также во время своего выступления на съезде партии политик уделил внимание вопросу экологии.

      Видео съезда партии "Воля":

      Первый тур голосования за будущего президента Украины состоится 31 марта. Его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.

      По состоянию на утро 25 января 35 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тринадцать из них Центризбирком зарегистрировал, шести в регистрации отказал.

      Кто такой Юрий Деревянко?
      Он избирался народным депутатом на парламентских выборах 2012 и 2014 годов по округу №87 в Ивано-Франковской области. Член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

      Партия "Воля" была в 2014 году создана после Евромайдана и Революции Достоинства. На парламентских выборах в конце октября 2014 года сотрудничала с "Самопомощью" Андрея Садового, но вскоре после выборов произошел конфликт и раскол.
      19 апреля 2017 года Ю.Деревянко объявил об объединении с "Движением новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Был одним из депутатов, которые сопровождали М.Саакашвили при пересечении им границы Украины в сентябре 2017 года. Затем участвовал в акциях "Движения новых сил" до выдворения Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.
      24 декабря 2018 года Ю.Деревянко принял решение выйти из партии "Движение новых сил", прекратить с ней партнерство и продолжить политическую деятельность в партии "Воля".

      До прихода в политику Ю.Деревянко занимался бизнесом в сферах фармацевтики, программного обеспечения, полиграфии, мультипликации и недвижимости.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Михаил Саакашвили Юрий Деревянко
      Источник: 24 канал
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