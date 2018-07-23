Экс-советника АП Ложкина исключили из избирательного списка БПП

Центральная избирательная комиссия исключила из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко" кандидата на прохождение в Верховную Раду ресторатора Михаила Бейлина, который был советником главы Администрации президента Бориса Ложкина.

Об этом информирует пресс-служба комиссии.

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Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 23 июля. Отмечается, что ЦИК рассмотрела заявление самого кандидата в народные депутаты Бейлина Михаила Михайловича, включенного в избирательный список партии БПП под № 83, об отказе от баллотирования.

Таким образом комиссия отменила регистрацию указанного кандидата в народные депутаты Украины, исключив его из указанного избирательного списка.

Напомним, в марте 2016 года партия БПП своим решением исключила из избирательного списка кандидатов Алексея Маловацкого (№84) и Татьяну Малашенкову (№85), следующим претендентом на прохождение в парламент от БПП народный депутат 7 созыва от партии "Удар" Владимир Куренной.