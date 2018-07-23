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Екс-радника АП Ложкіна виключили з виборчого списку БПП

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Борис Ложкін
Борис Ложкін / www.ukrpress.info

Центральна виборча комісія виключила з виборчого списку партії "Блок Петра Порошенко" кандидата на проходження до Верховної Ради ресторатора Михайла Бейліна, який був радником глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

Про це інформує прес-служба комісії.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК 23 липня. Зазначається, що ЦВК розглянула заяву самого кандидата в народні депутати Бейліна Михайла Михайловича, включеного до виборчого списку партії БПП під № 83, про відмову від балотування.

Таким чином комісія скасувала реєстрацію вказаного кандидата в народні депутати України, виключивши його із зазначеного виборчого списку.

Нагадаємо, в березні 2016 року партія БПП своїм рішенням виключила з виборчого списку кандидатів Олексія Маловацького (№84) і Тетяну Малашенкову (№85), наступним претендентом на проходження в парламент від БПП буде народний депутат 7 скликання від партії "Удар" Володимир Куренной.

Теги: Новини України Блок Петра Порошенка ЦВК Борис Ложкін Адміністрація Президента
Джерело: 24 канал
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