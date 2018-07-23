Экс-советнику Макрона предъявили обвинение за избиение демонстранта

Бывшему советнику по безопасности президента Франции Александру Беналлю выдвинули обвинения в превышении полномочий и совершении насильственных действий.

Об этом сообщает DW.

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Против Александр Беналля, сотрудника администрации президента Франции Венсана Краза и еще трех полицейских начато официальное расследование.

Беналля уволили и взяли под стражу после обнародования видео с первомайской демонстрации в Париже, на котором видно, как он бьет одного из демонстрантов. Краз сопровождал Беналля на этой демонстрации.

Полицейские, которые также являются фигурантами дела, тоже находятся под стражей за то, что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналлю. Их полномочия были приостановлены.

Данное расследование ведет прокуратура Парижа.