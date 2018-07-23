Екс-раднику Макрона висунули звинувачення через побиття демонстранта

Колишньому раднику з безпеки президента Франції Александру Беналля висунули звинувачення у перевищенні повноважень та вчиненні насильницьких дій.

Про це повідомляє DW.

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Проти Александр Беналля, працівника адміністрації президента Франції Венсана Краза та ще трьох поліцейських розпочато офіційне розслідування.

Беналля звільнили та взяли під варту після оприлюднення відео з першотравневої демонстрації у Парижі, на якому видно, як він б'є одного з демонстрантів. Краз супроводжував Беналля на цій демонстрації.

Поліцейські, які також є фігурантами справи, також знаходяться під вартою, через те, що вони вилучили записи з камер спостереження та передали їх Беналля. Їхні повноваження було призупинено.

Дане розслідування поводиться прокуратурою Парижу.