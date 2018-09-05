Экс-таможенник, подозреваемый в махинациях, возглавил Государственную фискальную службу

Александра Власова ранее отстранили от должности на Одесской таможне по подозрению в махинациях – там недосчитались 150 миллионов гривен, а сейчас назначили руководить фискальной службой. Неожиданное решение озвучили на заседании кабинета министров.

Роману Насирову, который лежал в суде на простыне в клетке, выбирали меру пресечения в начале марта 2017 года – его обвинили в нанесении ущерба государству на два миллиарда гривен. И только 31 января 2018 года правительство уволило Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы, которую он возглавлял почти три года.

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Обязанности руководителя временно исполнял Мирослав Продан до 5 сентября 2018 года – он подал в отставку, потому что хочет возглавить ведомство через конкурс.

Мирослав Продан

Нового временного главу ГФС уже представили, им стал Александр Власов, который три года возглавлял спецподразделение налоговой милиции ГФС "Фантом" и до недавнего времени – Одесскую таможню. Он участвовать в конкурсе не будет. Хотя и утверждает: "Одна из основных задач – подготовка прозрачного конкурса на председателя Государственной фискальной службы".

Для того, чтобы не было конфликта интересов, господин Власов сегодня сказал, что не планирует участвовать в конкурсе. То есть, можно сказать, он будет выполнять техническую роль,

– пояснила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

"Бывший руководитель спецподразделения "Фантом", который более двух с половиной лет был в зоне АТО. Он знает о том, как сегодня нелегко уничтожать те схемы, которые до недавнего времени поражали государственный бюджет", – так представил Власова украинский премьер Владимир Гройсман. Вот только не сказал, что Мирослав Продан несколько недель назад отстранил Власова от обязанностей председателя Одесской таможни – на период расследования по делу о похищении 37 контейнеров с нерастаможенными товарами на общую сумму 150 миллионов гривен.

Александр Власов

Тогда Генпрокурор Луценко обвинил руководителя одесской таможни в злоупотреблениях и заявил, что собирает доказательства против главы фискалов Продана. Последний обвинил ГПУ в коррупции в ответ.

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Государственная фискальная служба совмещает функции таможни и налоговой, а потому это большой рычаг воздействия. Председатель подкомитета по вопросам таможенного дела говорит: идет политическая борьба за таможню.

Мы с вами наблюдали несколько месяцев борьбу между премьер-министром, который опирался на полицию и на одну политическую силу, которой подконтрольна полиция, и президентом, который опирался на прокуратуру и службу безопасности – это была негласная война за таможню,

– считает народный депутат из "Самопомочи" Татьяна Острикова.

Нардеп отмечает: таможня – едва ли не на треть обеспечивает госбюджет. Поэтому тот, кто контролирует потоки, контролирует бюджет.