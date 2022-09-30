О проблемах Путина и мобилизации в России в интервью 24 каналу высказался бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он отметил, что в России есть так называемое крыло ястребов, критикующее лидера Кремля "за то, что он не делает достаточно для победы".

Узнайте больше Украина победит, а Путин потерпит самое большое поражение в истории: интервью с экс-главой ЦРУ

От Путина ждут более агрессивных действий

Дэвид Петреус подчеркнул, что так называемое крыло ястребов очень заметно и активно.

Все это происходит с разрешения самой же власти, но проблема в том, что они хотят более агрессивно действовать, чем это может позволить себе Путин, исходя из политических реалий России,

– сказал он.

Также экс-директор ЦРУ заявил, что российские призывники – это молодежь и люди, вообще никогда не служившие. Он подчеркнул, что эти призывники не хотят воевать и массово бегут из России.

"И вот их всех собирают в одну кучу и отправляют на фронт, а они этого делать не хотят, они массово убегают из России всеми доступными способами. Сейчас российским властям нужно вводить не только ограничения на выезд из страны, но и на перемещение внутри самой России, для призывников, я имею в виду", – сказал Петреус.

Бывший директор ЦРУ констатировал, что на фоне мобилизации в России начинаются протесты. В качестве примера он привел протесты в Дагестане.

Я видел карту с локациями протестов и количеством участников, и они, эти протесты, довольно быстро распространяются по всей карте России. Так что к ястребам добавились одновременно и протесты, и это непростая вещь. И главное – если они даже оденут этих призывников в форму, они вообще смогут воевать? Что же говорить об уровне их морали? Ведь мораль – это главное, когда-то говорили, что для победы нужно две трети морали и треть физической подготовки, это действительно так,

– заявил Петреус.

У оккупантов проблемы с моральным духом

Он поделился своим опытом, отметив, что прошел через 5 кампаний как боевой генерал. По его словам, мораль играет очень немаловажную роль. В этом контексте Петреус сравнил украинские и российские силы, отметив, что у ВСУ мораль на высоком уровне.

"И контраст между украинцами, высоко мотивированными, и которых поддерживают их соотечественники на их земле, и россиянами, которых все ненавидят как захватчиков, против которых сражаются партизаны и у которых земля горит под ногами – гигантский", – сказал бывший директор ЦРУ.

Петреус убежден, что ситуация для Путина катастрофическая.

Путин смотрит в зеркало и говорит – я сильный лидер сильной страны, мы победили Наполеона, и Гитлера, и мы победим Украину и коллективный Запад. Он ужасно ошибается. Я убежден – ситуация для него сейчас просто катастрофическая, он пытается сейчас что-то делать и это по сути все, что он вообще может сделать,

– заявил он.

Экс-директор ЦРУ подчеркнул и то, что российский ВПК находится в довольно "жалком состоянии" из-за ряда факторов. Среди них прекращение снабжения процессоров, коррупция и неадекватное руководство государства.

К сведению – интервью с Дэвидом Петреусом: смотрите видео