Про проблеми Путіна та мобілізацію в Росії в інтерв'ю 24 каналу висловився колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Він зазначив, що в Росії є так зване крило яструбів, яке критикує лідера Кремля "за те, що він не робить достатньо для перемоги"

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Від Путіна чекають агресивніших дій

Девід Петреус підкреслив, що так зване крило яструбів є дуже помітними та активним.

Все це відбувається з дозволу самої ж влади, але проблема в тому, що вони хочуть агресивніше діяти, ніж це може дозволити собі Путін, виходячи з політичних реалій Росії,

– сказав він.

Також ексдиректор ЦРУ заявив, що російські призовники – це молодь та люди, які взагалі ніколи не служили. Він наголосив, що ці призовники не хочуть воювати та масово втікають з Росії.

"І от їх всіх збирають в одну купу і відправляють на фронт, а вони цього робити не хочуть, вони масово втікають з Росії усіма доступними способами. Зараз російській владі потрібно вводити не лише обмеження на виїзд із країни, але й на переміщення всередині самої Росії, для призовників, я маю на увазі", – сказав Петреус.

Колишній директор ЦРУ констатував, що на тлі мобілізації у Росії починаються протести. Як приклад він навів протести в Дагестані.

Я бачив карту з локаціями протестів та кількістю учасників, і вони, ці протести, доволі швидко розповсюджуються по всій карті Росії. Отож до яструбів додалися одночасно і протести, і це непроста річ. І головне – якщо вони навіть вдягнуть цих призовників у форму, вони взагалі зможуть воювати? Що й казати про рівень їхньої моралі? Адже мораль – це головне, колись казали, що для перемоги потрібно дві третини моралі і третину фізичної підготовки, це дійсно так,

– заявив Петреус.

В окупантів проблеми з моральним духом

Він поділився власним досвідом, зазначивши, що пройшов через 5 кампаній як бойовий генерал. За його словами, мораль відіграє дуже важливу роль. У цьому контексті Петреус порівняв українські та російські сили, зазначивши, що в ЗСУ мораль на височенному рівні.

"І контраст між українцями, які є високо вмотивованими, і яких підтримують їхні співвітчизники на їхній землі, і росіянами, яких усі ненавидять як загарбників, проти яких б'ються партизани і в яких земля горить під ногами – велетенський", – сказав колишній директор ЦРУ.

Петреус переконаний, що ситуація для Путіна наразі катастрофічна.

Путін дивиться в дзеркало і каже собі – я сильний лідер сильної країни, ми перемогли Наполеона, і Гітлера, і ми переможемо Україну і колективний Захід. Він страшенно помиляється. Я переконаний – ситуація для нього зараз є просто катастрофічною, він намагається зараз щось робити і це по суті все, що він взагалі може зробити,

– заявив він.

Ексдиректор ЦРУ наголосив і на тому, що російський ВПК перебуває в доволі "жалюгідному стані" через ряд факторів. Серед них припинення постачання процесорів, корупцію та неадекватне керівництво держави.

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