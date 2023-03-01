Экс-глава полиции Виннитчины готовил для ФСБ "план" терактов против мирных жителей Украины

Некоторые эксправохранители Украины, несмотря на обязанности своей предыдущей профессии защищать народ, решили присоединиться к кровожадным оккупантам. Среди них экс-руководитель Главного управления Национальной полиции Виннитчины, который стал агентом ФСБ.

Согласно безоговорочным доказательствам, собранным СБУ, он по собственной инициативе способствовал спецслужбе России в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И делал это давно, еще до начала полномасштабной войны.

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Что известно о преступнике и его деятельности

Правоохранители установили, что сотрудничать с врагом решил экс-глава полиции Виннитчины Антон Шевцов. Он с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и сегодня имеет гражданство страны-оккупантки. Следствие также установило сотрудничество преступника с лидером и депутатами запрещенной пророссийской политической партии "Партия Шария".

По данным Генпрокуратуры, еще до полномасштабной войны предатель Украины, находясь во временно оккупированном Крыму, предоставлял куратору из ФСБ информацию про:

украинских политиков,

руководителей предприятий топливно-энергетической отрасли,

владельцев интернет-ресурсов, которые, по его мнению, могли быть использованы для подрывной деятельности против Украины,

руководителей общественных организаций ветеранов АТО/ООС,

пенсионеров подразделений Вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов Украины с их персональными данными и контактами.

План проведения диверсионной работы на территории Украины

После 24 февраля 2022 года Шевцов лично разработал и направил куратору план проведения диверсионной работы на территории Украины, направленной на расшатывание внутриполитической обстановки в нашем государстве. Куратором этого плана являлся сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю., однако эти данные также попадали к обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу.

Рекомендации Шевцова предусматривали:

проведение серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах Украины,

после терактов должны были произойти показательные задержания "виновных" и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления,

эта информация должна была быть широко обнародована в инфопространстве через основные рупоры Кремля и подконтрольные телеграм-каналы.

Таким образом, Москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части территории нашего государства,

– подчеркнули в СБУ.

Однако и это еще не весь список "заслуг" предателя Украины. По данным СБУ, Шевцов вместе с известным прокремлевским пропагандистом разработал медиапроект по псевдопоиску "украинских военнопленных". С его помощью он хотел создать предпосылки для вербовки родственников украинских защитников, а также дискредитации политической и военной власти нашего государства.

Также агент ФСБ предоставлял врагу Украины информацию о бывших украинских правоохранителях, предлагавшихся привлекать к разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

Еще Шевцов собирал данные об объемах и путях поступления в Украину международной военной помощи. С этой целью он пытался сформировать собственную сеть информаторов в разных регионах нашего государства. Среди основных "кандидатов" рассматривал бывших работников расформированной милиции, уволенных из органов внутренних дел в 2014 году.

Более того, экс-правохранитель Украины подал на рассмотрение руководства 5-й службы ФСБ предложения по созданию так называемого "Первого украинского добровольческого корпуса" из пленных украинских военнослужащих.

Что угрожает предателю Украины

В СБУ сообщили, что поэтапно задокументировали преступления Шевцова и установили круг лиц, вовлеченных им в противоправную деятельность.

На основании собранных доказательств при процессуальном руководстве Винницкой облпрокуратуры следователи уже сообщили российскому агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена, совершенное в условиях военного положения". Ее нарушение наказывается: