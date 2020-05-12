Эксклюзивные часы с крохотным "двигателем": впечатляющий Bugatti
Часовая мануфактура Jacob & Co. представила наручный хронометр, который назвала Bugatti Chiron Tourbillon.
Из названия понятно, что часы созданы в честь гиперкара, и стоит такой аксессуар 280 тысяч долларов. Об этом рассказали в программе "Авто24" на 24 канале.
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Хотя это всего-навсего десятая часть стоимости французского гиперкара Bugatti, за такую сумму легко можно приобрести, например, целый Ferrari. Особенностью часов является то, что их механизм воспроизводит двигатель Bugatti Chiron.
Механизм состоит из 16 миниатюрных цилиндров и поршней, коленчатого вала и вращающихся турбин. Активируется все это нажатием кнопки запуска двигателя как в настоящем Bugatti. Продолжается перфоманс с вращением двигателя 20 секунд.
Bugatti Chiron Tourbillon / Фото A Blog to Watch
Интересно, что индикатор запаса хода часов выполнен в виде датчика уровня топлива. Еще одна особенность – у часов есть механизм, который воспроизводит звук работы мотора Bugatti Chiron. Мастера собрали эти часы с 570 деталей, разместили в титановом корпусе. Это на самом деле элитная модель и будет выпущено всего 250 экземпляров турбийона.
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Смотрите видео программы "Авто24":