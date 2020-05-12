Эксклюзивные часы с крохотным "двигателем": впечатляющий Bugatti

Часовая мануфактура Jacob & Co. представила наручный хронометр, который назвала Bugatti Chiron Tourbillon.

Из названия понятно, что часы созданы в честь гиперкара, и стоит такой аксессуар 280 тысяч долларов. Об этом рассказали в программе "Авто24" на 24 канале.

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Хотя это всего-навсего десятая часть стоимости французского гиперкара Bugatti, за такую ​​сумму легко можно приобрести, например, целый Ferrari. Особенностью часов является то, что их механизм воспроизводит двигатель Bugatti Chiron.

Механизм состоит из 16 миниатюрных цилиндров и поршней, коленчатого вала и вращающихся турбин. Активируется все это нажатием кнопки запуска двигателя как в настоящем Bugatti. Продолжается перфоманс с вращением двигателя 20 секунд.



Bugatti Chiron Tourbillon / Фото A Blog to Watch

Интересно, что индикатор запаса хода часов выполнен в виде датчика уровня топлива. Еще одна особенность – у часов есть механизм, который воспроизводит звук работы мотора Bugatti Chiron. Мастера собрали эти часы с 570 деталей, разместили в титановом корпусе. Это на самом деле элитная модель и будет выпущено всего 250 экземпляров турбийона.

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Mazda собирается выпустить новое поколение седана 6-й серии уже в 2022 году, и при этом хочет кардинально изменить концепцию модели.

Смотрите видео программы "Авто24":