Ексклюзивний годинник з крихітним "двигуном": вражаючий Bugatti

Годинникова мануфактура Jacob & Co. презентувала наручний хронометр, який назвала Bugatti Chiron Tourbillon.

Годинник створено на честь гіперкара і коштує такий аксесуар аж 280 тисяч доларів. Про це розповіли в програмі “Авто24” на 24 каналі.

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Хоча це всього-на-всього десята частина вартості французького гіперкара Bugatti, за таку суму легко можна придбати, наприклад, цілий Ferrari. Особливістю годинника є те, що його механізм відтворює двигун Bugatti Chiron.

Механізм складається з 16 мініатюрних циліндрів і поршнів, колінчастого вала і турбін, які обертаються. Активується все це натисканням кнопки запуску двигуна як в справжньому Bugatti. Продовжується перфоманс з обертанням мотора 20 секунд.



Bugatti Chiron Tourbillon / Фото A Blog to Watch

Цікаво, що індикатор запасу ходу годинника виконано у вигляді датчика рівня палива. Ще одна особливість – у годинника є механізм, який відтворює звук роботи мотора Bugatti Chiron. Майстри зібрали цей годинник із 570 деталей, які розмістили в титановому корпусі. Це насправді елітна модель і буде випущено всього 250 екземплярів турбийона.

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Кросовер Tiguan став бестселером Volkswagen, обігнавши навіть Golf. Щойно модель, яка випускається з 2007 року, перетнула межу в 6 мільйонів екземплярів і тільки минулого року Tiguan вийшов тиражем в 910 тисяч машин.

Mazda збирається випустити нову генерацію седана 6-ї серії вже в 2022 році, і при цьому хоче кардинально змінити концепцію моделі.

Дивіться відео програми "Авто24":