Россия в Совете Безопасности ООН выглядит несколько сюрреалистично. Агресс развязал масштабную войну против Украины и оказывает геноцид украинцев, поэтому ни о какой безопасности с Россией разговоров быть не может.

Читайте на "Цензор.НЕТ " В Конгресс США внесли резолюцию об использовании американской армии в Украине

Призыв бывшего главнокомандующего силами НАТО

По мнению Филиппа Бридлава, ранее командовавшего объединенными силами НАТО, Канада совместно с союзниками должна активно работать над тем, чтобы у России изъяли все права в Совете Безопасности ООН.

По мнению Бридлава, россиян нужно немедленно выгнать из G20 и не останавливаться, а увеличивать давление и изоляцию агрессора. Он призывает выгнать Россию с мировой арены, и это не самое большое наказание за то, как она ведет войну против Украины.

Сейчас некоторые говорят, что мы не можем исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Почему нет? Если сейчас не время, если это не способ изменить это – позор нам за то, что мы не попробовали,

– заявил Бридлав.

Изоляция россиян: последние новости

Уже в мае Финляндия планирует перестать поставлять российский газ. "Газпром" потребовал платить за голубое топливо в рублях, на что Финляндия ответила отказом. Также сообщается, что потребители Финляндии не столько зависимы от российского газа, сколько европейцы, но могут возникнуть проблемы в тех отраслях промышленности, где газ используют как сырье.

Россиянам все трудно найти пути обхода санкций. Казахстан отказался участвовать в махинациях агрессора . Ранее сообщалось, что один из банков Казахстана помогал россиянам открывать виртуальные карты Visa и Mastercard.

В Соединенных штатах приняли очень важный для Украины законопроект. Он предполагает, что активы подсанкционных россиян будут конфискованы и переданы в помощь Украине. Она будет касаться как гуманитарных потребностей мирных граждан, так и запросов военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ" - Германии предложили принять ленд-лиз для Украины