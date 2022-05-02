Росія у Раді Безпеки ООН виглядає дещо сюрреалістично. Агресор розв'язав масштабну війну проти України та чинить геноцид українців, тому про жодну безпеку з Росією розмов бути не може.

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Заклик колишнього головнокомандувача сил НАТО

На думку Філіпа Брідлава, який раніше командував об'єднаними силами НАТО, Канада спільно із союзниками повинна активно працювати над тим, щоб у Росії забрали усі права у Раді Безпеки ООН.

На думку Брідлава, росіян негайно треба вигнати з G20 та не зупинятися, а збільшувати тиск та ізоляцію агресора. Він закликає вигнати Росію зі світової арени, і це не найбільше покарання за те, як вона веде війну проти України.

Зараз дехто каже, що ми не можемо виключити Росію з Ради Безпеки ООН. Чому ні? Якщо зараз не час, якщо це не спосіб змінити це – то ганьба нам за те, що ми не спробували,

– заявив Брідлав.

Ізоляція росіян: останні новини

Вже в травні Фінляндія планує перестати постачати російський газ. "Газпром" вимагав платити за блакитне паливо у рублях, на що Фінляндія відповіла відмовою. Також повідомляється, що споживачі Фінляндії не так залежні від російського газу, як європейці, але можуть виникнути проблеми у тих галузях промисловості, де газ використовують як сировину.

Росіянам все важке знайти шляхи обходу санкцій. Казахстан відмовився брати участь в махінаціях агресора. Раніше повідомлялося, що один із банків Казахстану допомагав росіянам відкривати віртуальні картки Visa та Mastercard.

У Сполучених штатах прийняли дуже важливий для України законопроєкт. Він передбачає, що активи підсанкційних росіян будуть конфісковані та передані на допомогу Україні. Вона буде стосуватися як і гуманітарних потреб мирних громадян, так і запитів військових.

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