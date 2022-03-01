12 российских дипломатов прибыли в США для участия в заседании ООН. Представители оккупанта пробыли в Нью-Йорке недолго и отметились не только сюрреалистичностью своих выступлений.

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Российских шпионов выгоняют из США

Дипломатов оккупанта поймали на шпионаже и объявили персонами нон грата. Вскоре они окажутся в изоляции в России и смогут рассказывать свои фантазии об Украине своим зомбированным и отрезанным от мира гражданам.

"Соединенные Штаты сообщили представительству РФ при ООН, что мы начинаем процесс высылки 12 работников разведки из представительства РФ, злоупотреблявших своими привилегиями на проживание в США, занимаясь шпионской деятельностью, которая оказывает негативное влияние на нашу государственную безопасность", – говорится в сообщении посольства США в Украине.

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