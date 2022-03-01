12 російських дипломатів прибули у США для участі у засіданні ООН. Представники окупанта пробули у Нью-Йорку недовго та відзначилися не лише сюрреалістичністю своїх виступів.

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Російських шпигунів виганяють із США

Дипломатів окупанта зловили на шпигунстві та оголосили персонами нон грата. Вже незабаром вони опиняться в ізоляції у Росії та зможуть розповідати свої фантазії про Україну своїм зазомбованим та відрізаним від світу громадянам.

"Сполучені Штати повідомили представництву РФ при ООН, що ми розпочинаємо процес висилки 12 працівників розвідки з представництва РФ, котрі зловживали своїми привілеями на проживання у США, займаючись шпигунською діяльністю, що має негативний вплив на нашу державну безпеку", – йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

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