Російські військові прикриваються жінками й дітьми, обстрілюють карети швидкої допомоги. Вони порушують усі правила та звичаї ведення війни.

Важливо Окупанти розбили військову частину в Охтирці, загиблих може бути 70

Звірства окупанта засудили вже у цілому світі. Люди у різних країнах вийшли на акції у підтримку України. Політики, світові зірки та звичайне населення – усі засуджують злочини Росії.

У мережі опублікували відео під назвою "Весь світ бачить". У ньому зібрали кадри з наслідками так званої "військової операції", якою прикривається Кремль. У ролику видно вибухи, зруйновані будинки та ракети.

Дивіться відео "Весь світ бачить":

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