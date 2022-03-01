Российские военные прикрываются женщинами и детьми, обстреливают кареты скорой помощи. Они нарушают все правила и обычаи войны.

Важно Оккупанты разбили воинскую часть в Ахтырке, погибших может быть 70

Зверства оккупанта осудили уже во всем мире. Люди в разных странах вышли на акции в поддержку Украины. Политики, мировые звезды и обычное население – все осуждают преступления России.

В сети опубликовали видео под названием "Весь мир видит". В нем собрали кадры с последствиями так называемой "военной операции", которой прикрывается Кремль. В ролике видны взрывы, разрушенные здания и ракеты.

Смотрите видео "Весь мир видит":