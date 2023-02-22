Эксминистру инфраструктуры Пивоварскому сообщили о подозрении: что ему инкриминируют

Бывшему министру инфраструктуры Украины и его бывшему первому заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Такие действия нанесли государству более 30 миллионов долларов ущерба.

К слову, в пресс-службе ведомства фамилии не называют, однако, судя по указанным датам (2015 год), речь идет об Андрее Пивоварском и Владимире Шульмейстере, которые в то время работали на соответствующих должностях.

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В чем их подозревают

По данным следствия, в 2015 году экс-чиновники издали приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

Приказ был издан, несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании Администрации морских портов Украины и право на собрание принадлежит исключительно государственному предприятию. АМПУ назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями,

– сообщили в САП.

В результате этого государство потеряло более 30 миллионов долларов. Это подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Действия эксчиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Отмечается, что поскольку местонахождение второго фигуранта не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Обратите внимание! Пивоварский занимал должность министра инфраструктуры Украины во втором правительстве Яценюка.

Интересно, что он ушел с должности из-за отсутствия взаимопонимания с народными депутатами. Также эксминистр отметил, что у него было мало подопечных и волонтеров, а выполнять всю работу сам он не мог.