Экснардепка Черновол ударила во вражеский танк, но сама едва не пострадала

Бывшая нардепка Татьяна Черновол сообщила, что разгромила вражеский танк. Однако сама едва не пострадала.

Бывшая парламентарий, а теперь украинская защитница отметила, что 23 марта позицию, с которой она уничтожила вражеский танк, разбил другой танк россиян.

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Черновол рассказала о своей борьбе с оккупантами

В свою очередь наш миномет "Молот" разбил вражеский танк. Как все отлично сложилось, а особенно потому, что меня там уже не было,

– написала экснардепка.

Она добавила, что на днях ее "что-то ужалило". Она попросила ребят к вечеру копать новую позицию. Они копали, но сетовали, мол, каждый день переезд.

В результате танковый снаряд приземлился в полутора метрах от матраса, на котором она лежит за пультом. "Правда, детали прилета таковы, что, пожалуй, я бы не критически пострадала, потому что снаряд упал за грудой земли, и осколки пошли вверх, посекли ветки на дереве и столбе", – обьяснила экснардепка. В то же время, экснардепка добавила, что точно было бы не очень комфортно.

Осколки вражеского снаряда посекли столб / Фото Татьяны Черновол

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