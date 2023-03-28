В налоговой еще 6 февраля издали приказ об увольнении Датий, а 9 февраля – объявили.
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Датий требует обновить ее в должности
Уже 9 марта Датий подала в суд. Она требует отменить увольнение и возобновить его на госслужбе. Более того, чиновница хочет, чтобы ей выплатили компенсацию заработка за "вынужденный прогул".
13 марта суд оставил иск налоговицы, потому что она неправильно его оформила. Ей дали 10 дней для устранения ошибок.
Пока неизвестно, исправила ли Датий ошибки. В реестре это не отмечают. Кроме того, в существующем решении суда не указано, почему уволили должностное лицо.
Что известно о Дате и ее списке желаний
- 1 февраля правоохранители провели обыски в Датие. Среди достопримечательностей – обнаружили список желаний чиновницы. Там была поездка в Лондон, миллион долларов, соболиная шуба и часы Breguet.
- Кроме того, нашли 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысяч евро. Часть этих средств хранилась прямо в пакете одного известного брендового магазина.
- Обратили внимание и на соотношение доходов и доходов. К примеру, установили, что один из автомобилей чиновницы стоимостью примерно 100 тысяч долларов оформлен на ее водителя. Однако доходы мужчины за последние годы не составили более 8 тысяч долларов США.