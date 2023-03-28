В налоговой еще 6 февраля издали приказ об увольнении Датий, а 9 февраля – объявили.

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Датий требует обновить ее в должности

Уже 9 марта Датий подала в суд. Она требует отменить увольнение и возобновить его на госслужбе. Более того, чиновница хочет, чтобы ей выплатили компенсацию заработка за "вынужденный прогул".

13 марта суд оставил иск налоговицы, потому что она неправильно его оформила. Ей дали 10 дней для устранения ошибок.

Пока неизвестно, исправила ли Датий ошибки. В реестре это не отмечают. Кроме того, в существующем решении суда не указано, почему уволили должностное лицо.

Что известно о Дате и ее списке желаний