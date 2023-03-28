У податковій ще 6 лютого видали наказ про звільнення Датій, а 9 лютого – оголосили.
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Датій вимагає поновити її на посаді
Вже 9 березня Датій подала до суду. Вона вимагає скасувати звільнення та поновити її на держслужбі. Ба більше, чиновниця хоче, аби їй виплатили компенсацію заробітку за "вимушений прогул".
13 березня суд залишив позов податківиці, адже вона неправильно його оформила. Їй дали 10 днів для усунення помилок.
Наразі невідомо, чи Датій виправила помилки. У реєстрі це не зазначають. Крім того, у наявному рішенні суду не вказано, чому звільнили посадовицю.
Що відомо про Датій та її список бажань
- 1 лютого правоохоронці провели обшуки у Датій. Серед цікавинок – виявили список бажань чиновниці. Там була поїздка в Лондон, мільйон доларів, соболина шуба і годинник Breguet.
- Крім того, знайшли 158 тисяч доларів США, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро. Частина цих коштів зберігались просто в пакеті одного відомого брендового магазину.
- Звернули увагу й на співвідношення доходів та статків. Наприклад, встановили, що один з автомобілів чиновниці вартістю приблизно 100 тисяч доларів оформлений на її водія. Проте доходи чоловіка за останні роки не склали більше ніж 8 тисяч доларів США.