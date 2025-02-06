Участник проекта "Второе дыхание", ветеран Александр Михов "Рагнал" рассказал 24 Каналу, что идея восхождения на Килиманджаро принадлежит Геннадию Газину, который является основателем благотворительного фонда "Если не сейчас, то когда". Ветеран начал подготовку к экспедиции за 4 месяца до подъема.

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Восхождение на Килиманджаро

Александр Михов отметил, что морально подъем на Килиманджаро давался довольно легко, ведь была сильная мотивация сделать это, однако восхождение на гору, которая имеет 5895 метров было не простым.

Каждая тысяча метров очень сильно меняла свойства организма. Чувствовалась головная боль, давление, сонливость и слабость. У меня капала кровь из носа во время восхождения,

– сказал он.

Однако, несмотря на все, Михов подчеркнул, что, оказавшись на вершине горы, он испытывал невероятные эмоции счастья. Его команда и другие альпинисты развернули флаг Украины и пели гимн.

Важно! Инициатива "Второе дыхание" сообщила, что впервые в истории четверо украинских ветеранов на протезах и военная после ранений покорили Килиманджаро. Они совершили восхождение, чтобы показать, что жизнь после травм продолжается, и вдохновить тех, кто проходит путь восстановления.

По словам ветерана, путь экспедиции был очень разнообразным. Поднимаясь все выше и выше, лесистая местность становилась более горной.

После высоты 4800 началась зона облаков и крутые склоны. Пройдя это, мы оказались как будто на вершине неба, на границе рая и ада,

– подчеркнул Александр Михов.

Он добавил, что осенью 2025 года стоит ожидать документальную ленту о восхождении украинских ветеранов на Килиманджаро. В экспедиции участвовали не только профессиональные гиды и врачи, но и режиссеры, которые все снимали.