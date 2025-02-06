Некоторые из них годами находились в российском плену. Подробнее об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Из каких районов Харьковской области освобождены бойцы

5 февраля 2025 года состоялся 61-й обмен пленными, в результате которого 11 защитников вернулись в Харьковскую область.

Пятеро из них – из Харькова, один – из Золочева, один – из Купянска, два – из Купянского района и два – из Чугуевского района.

И это, наверное, одна из самых светлых новостей, которые мы имеем за эту непростую неделю,

– отметила Анна Черненко.

Для некоторых из них плен длился почти три года, и наконец они ступили на родную украинскую землю.

Однако еще большое количество украинцев остается в плену, и мы должны продолжать бороться за каждого до конца.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия провели обмен пленными в формате 150 на 150.

Среди освобожденных – воины Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы и полицейский.