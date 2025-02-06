Деякі з них роками перебували в російському полоні. Детальніше про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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З яких районів Харківської області звільнені бійці

5 лютого 2025 року відбувся 61-й обмін полоненими, у результаті якого 11 захисників повернулися на Харківщину.

П'ятеро з них – з Харкова, один – із Золочева, один – з Куп'янська, два – з Куп'янського району та два – з Чугуївського району.

І це, напевно, одна з найсвітліших новин, які ми маємо за цей непростий тиждень,

– наголосила Анна Черненко.

Для деяких із них полон тривав майже три роки, і нарешті вони ступили на рідну українську землю.

Проте ще велика кількість українців залишається в полоні, і ми маємо продовжувати боротися за кожного до кінця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія провели обмін полоненими у форматі 150 на 150.

Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці й поліцейський.