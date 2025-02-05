Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Він розповів деталі обміну, і зокрема, стан врятованих захисників.

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Кого вдалося повернути в Україну

За словами міністра, серед звільнених українців опинилися 42 військовослужбовці та працівника системи Міністерства внутрішніх справ. Додому повернулися захисники Маріуполя, "Азовсталі" та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської атомної електростанції.

Також в обміні є оборонці населених пунктів Донецької та Луганської областей. Згідно з оприлюдненою інформацією, на територію України повернули 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та одного поліцейського. На жаль, серед звільнених є бійці у важкому стані.

Ми обов’язково подбаємо про те, аби кожен з них отримав необхідне лікування та догляд. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення,

– ідеться у повідомленні.

Також Ігор Клименко висловив вдячність українському президентові Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президент, а також команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за проведену роботу та результат.

"Продовжуємо боротьбу за визволення наших бранців. Чекаємо вдома", – резюмував український міністр.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених – 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів. Загалом цього разу додому повертаються 108 воїнів ЗСУ. Там зазначили, що повернули й тих, хто брав участь в операції у Курській області.

Нагадаємо, під час попереднього обміну Україна повернула додому 25 осіб – солдатів, матросів, сержантів і одного цивільного, захопленого в Київській області. Наймолодшому серед них 24 роки, найстаршому – 60.