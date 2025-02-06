Учасник проєкту "Друге дихання", ветеран Олександр Міхов "Рагнал" розповів 24 Каналу, що ідея сходження на Кіліманджаро належить Геннадію Газіну, який є засновником благодійного фонду "Якщо не зараз, то коли". Ветеран розпочав підготовку до експедиції за 4 місяці до підйому.

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Сходження на Кіліманджаро

Олександр Міхов зауважив, що морально підйом на Кіліманджаро давався доволі легко, адже була сильна мотивація зробити це, проте сходження на гору, яка має 5895 метрів було не простив.

Кожна тисяча метрів дуже сильно змінювала властивості організму. Відчувався головний біль, тиск, сонливість та слабкість. В мене капала кров з носа під час сходження,

– сказав він.

Однак, попри все, Міхов підкреслив, що, опинившись на вершині гори, він відчував неймовірні емоції щастя. Його команда та інші альпіністи розгорнули прапор України та співали гімн.

Важливо! Ініціатива "Друге дихання" повідомила, що вперше в історії четверо українських ветеранів на протезах і військова після поранень підкорили Кіліманджаро. Вони здійснили сходження, щоб показати, що життя після травм триває, і надихнути тих, хто проходить шлях відновлення.

За словами ветерана, шлях експедиції був дуже різноманітним. Піднімаючись все вище і вище, лісиста місцевість ставала більш гірською.

Після висоти 4800 почалась зона хмар та круті схили. Пройшовши це, ми опинились начебто на вершині неба, на межі раю та пекла,

– підкреслив Олександр Міхов.

Він додав, що восени 2025 року варто очікувати на документальну стрічку про сходження українських ветеранів на Кіліманджаро. У експедиції брали участь не лише професійні гіди та лікарі, але й режисери, які все фільмували.