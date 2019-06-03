Экспедиция Франклина: что стало причиной загадочных смертей 129 мореплавателей

Мореплаватели экспедиции Джона Франклина стремились найти Северо-Западный проход – кратчайший путь из Атлантического в Тихий океан. Они были первыми, кто решился отправиться на его поиски. Однако ни одному из них не суждено вернуться домой.

Начало экспедиции

19 мая 1845 года на поиски Северо-Западного прохода вышли два корабля – "Эребус" и "Террор". Ими командовал капитан Джон Франклин.

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Эта экспедиция хорошо финансировалась, поэтому оба корабля были оснащены всем необходимым. Казалось, что путешествие продумано до мелочей и мореплавателям ничего не угрожает. Однако, как оказалось впоследствии, смерть отправилась с ними в экспедицию с самого начала.



Джон Франкли был офицером Королевского флота Великобритании

Правительство Великобритании забило тревогу только через два года после начала экспедиции. Планируемый путь путешествия был долгим, поэтому довольно длительное время еще надеялись получить от команды какие-то вести.

Поиски пропавших мореплавателей

В 1848 году на поиски Франклина и его экипажа отправилась экспедиция, которую возглавил опытный мореплаватель – Джеймс Росс. Однако запланированное спасение закончилось фиаско.

У Росса появилось много последователей, желающих найти пропавшие корабли, азарта им добавляла и объявленная ​​британским правительством награда в размере 20 тысяч фунтов. Однако ни одному из них так и не удалось найти хоть какие-то следы экспедиции.

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Первые подтверждения того, что экспедицию постигла трагедия, обнаружили в 1850 году. На небольшом необитаемом острове Бичи были найдены могилы трех матросов из экипажа Франклина.



Могилы моряков на острове Бичи

Через несколько лет, после детальных исследований соседних островов, было собрано много свидетельств местных аборигенов, которые утверждали, что видели несколько десятков "белых людей", которые погибли от голода.

Эскимосы рассказывали, что некоторые из них перед смертью ели трупы товарищей. Однако такие показания только возмутили общественность, никто не мог и представить, чтобы моряк королевского флота смог допустить каннибализм.

История легла в основу сюжета книги "Террор" Дэна Симмонса, а также одноименного сериала: смотрите трейлер

Через некоторое время очередная экспедиция нашла записки, которые оставили погибшие моряки. Из них исследователи узнали, что 24 человека, вместе с Джоном Франклином, погибли еще до весны 1848 года.

Моряки, которые еще оставались живыми, в отчаянии попытались добраться до Большой земли, однако до ближайшей базы было 2210 километров, и при таких условиях это было невозможно. Уже тогда было понятно, что из 129 членов экипажа выжить не удалось никому. Загадка причины неожиданных смертей оставалась.

Что же произошло с экипажем

Тайна была раскрыта лишь в 1981 году. Доктор Оуэн Бити собрал найденные на этих территориях фрагменты человеческих костей, и установил, что содержание свинца в костях в 10 раз превышал норму. Для подтверждения своей теории об отравлении свинцом пришлось провести эксгумацию еще нескольких останков.

Тела, которые на протяжении десятков лет хранились в толще льда, были практически не поврежденными. Было заметно, что умершие не погибли от холода, а перед смертью были истощены неизвестной болезнью. После многочисленных анализов теория доктора подтвердилась. Весь экипаж погиб от интоксикации свинцом, а источником попадания химического вещества в организм была привычная для экспедиции пища – консервы.



Образец консервированного мяса и пустая бутылка вина из последней экспедиции Франклина

Как выяснили позже, швы консервов были запаяны свинцом, он попал в содержимое банок и с каждым приемом пищи все больше отравлял моряков. Кроме ухудшения физического состояния, влияние свинца на организм могло вызвать и психические расстройства, поэтому рассказы аборигенов уже не казались для исследователей сплошными выдумками.

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Северо-Западный проход, ради открытия которого пожертвовали своими жизнями 129 членов экипажа, удалось открыть лишь в начале следующего века. Этим отчаянным мореплавателем стал норвежец Руаль Амундсен.