Эксперимент в украинских аэропортах: к патрулированию привлекут кинологов
В Украине к патрулированию в пяти крупнейших аэропортах привлекут кинологические подразделения. Эксперимент проведут в аэропортах Киева, Одессы и Львова.
Об этом информируют в Нацполиции.
Читайте также: В Украине заработал закон о штрафах за незаконное использование символики полиции
В последнее время в полиции зафиксированы случаи переправки наркотических средств через аэропорты. Поэтому на патрулирование в крупных аэропортах будут привлечены патрульные совместно с кинологами. Кроме того, на дежурство будут заступать оперативники подразделений противодействия наркопреступности,
- пояснил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Он также отметил, что только через международный аэропорт "Борисполь" в течение месяца проходят 1,1 миллиона пассажиров, а усиление несения службы в аэропортах позволит выявлять граждан, которые прибывают с целью совершения преступлений.
"Пока мы хотим провести эксперимент в аэропортах Киевской области, в частности – в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", а также в Одессе и Львове. Впоследствии такая работа начнется и в Харькове. Совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и отлета, а также на прилегающей территории к аэропорту", – добавил Аброськин.
Известно, что нововведение вступит в силу с 5 ноября.
Выбор редакции
-
Что на самом деле означает для Украины резолюция Европарламента по Азовскому морюсегодня , 11:14
-
Ряд стран мира готовят альтернативу минским соглашениям по Донбассу: заявление генераласегодня , 09:53
-
Главные новости 2 ноября: УПЦ МП больше не существует, новая выходка российских пранкеровсегодня , 09:03