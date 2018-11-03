Эксперимент в украинских аэропортах: к патрулированию привлекут кинологов

В Украине к патрулированию в пяти крупнейших аэропортах привлекут кинологические подразделения. Эксперимент проведут в аэропортах Киева, Одессы и Львова.

Об этом информируют в Нацполиции.

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В последнее время в полиции зафиксированы случаи переправки наркотических средств через аэропорты. Поэтому на патрулирование в крупных аэропортах будут привлечены патрульные совместно с кинологами. Кроме того, на дежурство будут заступать оперативники подразделений противодействия наркопреступности,

- пояснил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он также отметил, что только через международный аэропорт "Борисполь" в течение месяца проходят 1,1 миллиона пассажиров, а усиление несения службы в аэропортах позволит выявлять граждан, которые прибывают с целью совершения преступлений.

"Пока мы хотим провести эксперимент в аэропортах Киевской области, в частности – в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны", а также в Одессе и Львове. Впоследствии такая работа начнется и в Харькове. Совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и отлета, а также на прилегающей территории к аэропорту", – добавил Аброськин.

Известно, что нововведение вступит в силу с 5 ноября.