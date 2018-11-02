В Украине заработал закон о штрафах за незаконное использование символики полиции
В пятницу, 2 ноября, в Украине вступил в силу закон, который предусматривает наказание за незаконное использование символики полиции. Так, нарушителей закона будут привлекать к административной ответственности, то есть штрафовать.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
24 канал сообщал, что 2 октября Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконное использование признаков принадлежности к Нацполиции физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями.
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В частности, закон определяет признаки принадлежности к полиции, порядок их использования и вводит штрафы за нарушение закона.
Согласно тексту документа, признаками принадлежности к полиции является символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.
Использование наименования полиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, признаков принадлежности к полиции осуществляется исключительно полицией, а в других случаях – по решению руководителя полиции,
– отметили в МВД.
Штрафы за незаконное использование символики полиции начнут действовать в мае 2019 года, то есть через полгода после вступления в силу этого закона.
Что касается сумм штрафов, то если закон нарушит физическое лицо, ему грозит штраф в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
Если же закон нарушат госорганы, местные органы власти, юридические лица, общественные организации, им грозит штраф в размере от 34 тысяч до 68 тысяч гривен.