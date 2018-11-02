17:53
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Украине заработал закон о штрафах за незаконное использование символики полиции

      95 Читати новину українською
      В Украине заработал закон о штрафах за незаконное использование символики полиции
      В Украине заработал закон о штрафах за незаконное использование символики полиции / Фото из свободных сетей

      В пятницу, 2 ноября, в Украине вступил в силу закон, который предусматривает наказание за незаконное использование символики полиции. Так, нарушителей закона будут привлекать к административной ответственности, то есть штрафовать.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

      24 канал сообщал, что 2 октября Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконное использование признаков принадлежности к Нацполиции физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями.

      Читайте также: Что изменится для Украинской в ​​ноябре: новые цены, штрафы и сервисы

      В частности, закон определяет признаки принадлежности к полиции, порядок их использования и вводит штрафы за нарушение закона.

      Согласно тексту документа, признаками принадлежности к полиции является символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.

      Использование наименования полиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, признаков принадлежности к полиции осуществляется исключительно полицией, а в других случаях – по решению руководителя полиции,
      – отметили в МВД.

      Штрафы за незаконное использование символики полиции начнут действовать в мае 2019 года, то есть через полгода после вступления в силу этого закона.

      Что касается сумм штрафов, то если закон нарушит физическое лицо, ему грозит штраф в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

      Если же закон нарушат госорганы, местные органы власти, юридические лица, общественные организации, им грозит штраф в размере от 34 тысяч до 68 тысяч гривен.

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Штрафы Законодательство Полиция
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук