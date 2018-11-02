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      В Україні запрацював закон про штрафи за незаконне використання символіки поліції

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      В Україні запрацював закон про штрафи за незаконне використання символіки поліції
      В Україні запрацював закон про штрафи за незаконне використання символіки поліції / Фото з вільних мереж

      У п'ятницю, 2 листопада, в Україні набув чинності закон, який передбачає покарання за незаконне використання символіки поліції. Так, порушників закону притягуватимуть до адміністративної відповідальності, тобто штрафуватимуть.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

      24 канал повідомляв, що 2 жовтня Верховна Рада схвалила законопроект, який передбачає адміністративну відповідальність за незаконне використання ознак приналежності до Нацполіції фізичними та юридичними особами, органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

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      Зокрема, закон визначає ознаки належності до поліції, порядок їх використання та вводить штрафи за порушення закону.

      Згідно з текстом документа, ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського.

      Використання найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до поліції здійснюється виключно поліцією, а в інших випадках – за рішенням керівника поліції,
      – наголосили в МВС.

      Штрафи за незаконне використання символіки поліції почнуть діяти в травні 2019 року, тобто через півроку після набуття чинності цього закону.

      Щодо сум штрафів, то якщо закон порушить фізична особа, їй загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

      Якщо ж закон порушать держоргани, місцеві органи влади, юридичні особи, громадські організації, їм загрожує штраф у розмірі від 34 тисяч до 68 тисяч гривень.

      Теги: Новини України Новини політики Поліція Законодавство Штрафи Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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