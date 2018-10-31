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      Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси

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      Крім газу, нове чекає в паркуванні, забезпеченні житлом військових
      Крім газу, нове чекає в паркуванні, забезпеченні житлом військових / 24 канал

      Окрім подорожчання газу у листопаді на нас чекає ще низка нового. "Зрад" і "перемог" приблизно порівну. Втім, вирішуйте самі.

      Ціни на газ

      Це найбільше нововведення. З 1 листопада згідно з рішенням уряду газ для побутових споживачів Україні коштуватиме 855 гривень за 100 кубометрів замість 690. Це зростання на 23%.

      Логічно, що вартість опалення та гарячої води також зросте. Але дещо менше – на 16%. І станеться це пізніше, не в листопаді, адже НКРЕ ще має встановити тариф на тепло і гарячу воду згідно нової ціни газу, а місцеві ради – затвердити тарифи на своєму рівні. 

      Читайте також: Як економити газ і тепло: 20 доступних способів

      Паркування по-новому

      З першого дня листопада на дороги в українських містах вийдуть інспектори з паркування. Вони каратимуть водіїв за порушення правил дорожнього руху, а також за несплачене або неправильне паркування. Штрафувати почнуть того ж дня. Найбільше покарання – 510 гривень. 

      Читайте детально: Нові правила паркування: що зміниться та до чого призведе реформа? 

      Нові тарифи на телефонний зв'язок

      З 1 ж листопада подорожчають розмови по "міському" телефону. Максимальна абонплата за стаціонарний телефон окремої лінії без погодинної оплати місцевих дзвінків зросте з 43,85 гривень до 51,3. З 1 січня 2019 року буде ще одне подорожчання – до 55,92 грн. 

      Втім, якщо для вас дротовий телефон вже давно не необіхність – то й проблеми немає.

      ID-паспорти для всіх

      З 1 листопада всі українці зможуть поміняти паперові паспорти громадянина України на пластикову ID-картку. Причому – просто за бажання, а не у випадку втрати, пошкодження чи 14-річчя.

      Втім, експерти великих черг не прогнозують. ID-картка не несе таких переваг, як біометричний закордонний паспорт. Та й процес переходу на ID-картки буде набагато плавнішим, бо вже є відповідна інфраструктура. 

      Е-квиток у Києві

      У столиці України запускають в тестовому режимі єдиний квиток на всі види комунального транспорту – е-квиток. Розрахуватися за проїзд можна буде кількома способами: спеціальною карткою (по типу як у метро), квитком з QR-кодом, а також банківською карткою та "Карткою киянина".

      Читайте детальніше: Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: як це буде 

      Житло для солдатів

      З 1 листопада військових-контрактників держава забезпечуватиме комфортабельними гуртожитками або компенсацією за винаймання житла. Принаймні, це пообіцяв президент Порошенко.

      Щоб розселити військовослужбовців – збудують 184 однакових двоповерхових гуртожитки майже в кожному із регіонів України.

      Надати нове житло планують 23 тисячам солдатів-контрактників.

      Читайте детальніше: Солдатів скоро забезпечать житлом: що про це відомо 

      Банківська діяльність під контролем

      Міністерство фінансів України запроваджує на офіційному сайті регулярну та детальну звітність щодо основних показників діяльності банків, виконання індивідуальних стратегій, а також щодо роботи з портфелями проблемних активів. 

      Перший такий звіт мають оприлюднити з 1 листопада.

      Якщо не лінуватися – можна з легкістю відслідковувати, наскільки надійний ваш банк.

       

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Статті Тарифи на газ Штрафи ID-картки е-квиток
      Джерело: 24 канал
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