Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси

Окрім подорожчання газу у листопаді на нас чекає ще низка нового. "Зрад" і "перемог" приблизно порівну. Втім, вирішуйте самі.

Ціни на газ

Це найбільше нововведення. З 1 листопада згідно з рішенням уряду газ для побутових споживачів Україні коштуватиме 855 гривень за 100 кубометрів замість 690. Це зростання на 23%.

Логічно, що вартість опалення та гарячої води також зросте. Але дещо менше – на 16%. І станеться це пізніше, не в листопаді, адже НКРЕ ще має встановити тариф на тепло і гарячу воду згідно нової ціни газу, а місцеві ради – затвердити тарифи на своєму рівні.

Читайте також: Як економити газ і тепло: 20 доступних способів

Паркування по-новому

З першого дня листопада на дороги в українських містах вийдуть інспектори з паркування. Вони каратимуть водіїв за порушення правил дорожнього руху, а також за несплачене або неправильне паркування. Штрафувати почнуть того ж дня. Найбільше покарання – 510 гривень.

Читайте детально: Нові правила паркування: що зміниться та до чого призведе реформа?

Нові тарифи на телефонний зв'язок

З 1 ж листопада подорожчають розмови по "міському" телефону. Максимальна абонплата за стаціонарний телефон окремої лінії без погодинної оплати місцевих дзвінків зросте з 43,85 гривень до 51,3. З 1 січня 2019 року буде ще одне подорожчання – до 55,92 грн.

Втім, якщо для вас дротовий телефон вже давно не необіхність – то й проблеми немає.

ID-паспорти для всіх

З 1 листопада всі українці зможуть поміняти паперові паспорти громадянина України на пластикову ID-картку. Причому – просто за бажання, а не у випадку втрати, пошкодження чи 14-річчя.

Втім, експерти великих черг не прогнозують. ID-картка не несе таких переваг, як біометричний закордонний паспорт. Та й процес переходу на ID-картки буде набагато плавнішим, бо вже є відповідна інфраструктура.

Е-квиток у Києві

У столиці України запускають в тестовому режимі єдиний квиток на всі види комунального транспорту – е-квиток. Розрахуватися за проїзд можна буде кількома способами: спеціальною карткою (по типу як у метро), квитком з QR-кодом, а також банківською карткою та "Карткою киянина".

Читайте детальніше: Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: як це буде

Житло для солдатів

З 1 листопада військових-контрактників держава забезпечуватиме комфортабельними гуртожитками або компенсацією за винаймання житла. Принаймні, це пообіцяв президент Порошенко.

Щоб розселити військовослужбовців – збудують 184 однакових двоповерхових гуртожитки майже в кожному із регіонів України.

Надати нове житло планують 23 тисячам солдатів-контрактників.

Читайте детальніше: Солдатів скоро забезпечать житлом: що про це відомо

Банківська діяльність під контролем

Міністерство фінансів України запроваджує на офіційному сайті регулярну та детальну звітність щодо основних показників діяльності банків, виконання індивідуальних стратегій, а також щодо роботи з портфелями проблемних активів.

Перший такий звіт мають оприлюднити з 1 листопада.

Якщо не лінуватися – можна з легкістю відслідковувати, наскільки надійний ваш банк.