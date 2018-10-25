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      Солдатів скоро забезпечать житлом: що про це відомо

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      З 1 листопада солдатів забезпечуватимуть житлом
      З 1 листопада солдатів забезпечуватимуть житлом / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко на зустрічі з військовими доручив з 1 листопада розпочати забезпечувати військових-контрактників комфортабельними гуртожитками або компенсацією за винаймання житла.

      Про це він заявив під час робочої поїздки до Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області.

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      "Дав доручення не пізніше ніж з 1 листопада забезпечити комфортабельними гуртожитками або дати гроші-компенсацію на оренду житла, і взагалі реформувати систему забезпечення житлом військовослужбовців, аби вони були захищені",  сказав він.

      24 канал у розмові з радником Президента й Міноборони Юрієм Бірюковим дізнався, яке житло збудують, чи дійсно у нього заселять рядових солдатів, скількох армійців забезпечать домівкою та чи розпочалося будівництво. 

      Куди заселять армійців?

      Це будівництво  частина національного проекту Міноборони. Згідно з ним збудують 184 однакових двоповерхових гуртожитки майже в кожному із регіонів України. Кожна будівля розрахована на 125 людей, у кімнатах житимуть від 3 до 5 осіб.

      Планування буде за кубриковою системою: на дві кімнати по 5 людей  один душ і туалет. Спільними будуть пральні та кухні-їдальні. Вочевидь, нові гуртожитки відразу не покриють усіх потреб контрактників. Першочергово в них переселять хлопців із казарм, тож для тисячі військових умови життя мають суттєво покращитися.

      Середня вартість будівлі  15 мільйонів гривень. Ціна коливається від 10 до 20 мільйонів залежно від регіону, складу грунту та геології. Відтак близько 2 мільярдів 760 мільйонів виділять з держбюджету, аби солдати мали домівки.

      Кому буде житло?

      В Україні цього року  170 тисяч військових-контрактників, з них більшість  рядові солдати. 23 тисячам солдатів-контрактників планують надати домівку.

      Юрій Бірюков спростовує чутки про те, що гуртожитки можуть віддати під заселення офіцерам.

      184 гуртожитки збудують виключно для солдатів контрактної служби  23 тисячам військовослужбовців,
       запевнив Бірюков.

      А вже наступного року почнуть будувати помешкання для сержантів. За словами президента, наступний етап проекту  кімнати-студії для сержантського складу, а також компенсації для придбання власного житла офіцерам ЗСУ. А далі у планах – житло для штатного складу.

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      З 2020 року займемося штатно-посадовим житлом. Командир бригади, незалежно одружений чи ні, має жити у трикімнатному помешканні,
       зазначив радник.

      Чи будують вже гуртожитки?

      Урядовці запевняють – так. І навіть інспектують роботу. Нещодавно у Львівській області роботу зі зведення гуртожитків проінспектували Президент Петро Порошенко та міністр оборони Степан Полторак.

      Так, у Старичах біля Яворівського полігону вже завершують будівництво. Вже цього року заселять 600 контрактників. Чотири нових будинки здадуть в експлуатацію в листопаді, ще два  у грудні. Наступні дві будівлі планують завершити на початку наступного року. Загалом у них поселиться 1000 солдатів ЗСУ.

      Однак, в інших регіонах без затримок не обійшлося. Це пов'язано з недобросовісними будівельними компаніями, пояснює Бірюков. Зокрема кілька будівельних компаній або переоцінили свої сили, або від початку не дуже планували вкластися в терміни.

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      165 гуртожитків активно будуються, а на інших були переторгування, тому що ми розривали договори з недобросовісними будівельниками. Наприклад, ТОВ "Перша будівельно-монтажна група" понавигравала 13 тендерів по всій країні і нічого не збудувала в терміни..." 
      – сказав Бірюков.

      Однак, військовий експерт Олег Жданов зауважує, що будівництво гуртожитків покриває близько 10% потреб військових у житлі.

      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Публікації Статті Збройні Сили України Міністерство оборони України Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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