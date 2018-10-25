Солдатів скоро забезпечать житлом: що про це відомо

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з військовими доручив з 1 листопада розпочати забезпечувати військових-контрактників комфортабельними гуртожитками або компенсацією за винаймання житла.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області.

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"Дав доручення не пізніше ніж з 1 листопада забезпечити комфортабельними гуртожитками або дати гроші-компенсацію на оренду житла, і взагалі реформувати систему забезпечення житлом військовослужбовців, аби вони були захищені", – сказав він.

24 канал у розмові з радником Президента й Міноборони Юрієм Бірюковим дізнався, яке житло збудують, чи дійсно у нього заселять рядових солдатів, скількох армійців забезпечать домівкою та чи розпочалося будівництво.

Куди заселять армійців?

Це будівництво – частина національного проекту Міноборони. Згідно з ним збудують 184 однакових двоповерхових гуртожитки майже в кожному із регіонів України. Кожна будівля розрахована на 125 людей, у кімнатах житимуть від 3 до 5 осіб.

Планування буде за кубриковою системою: на дві кімнати по 5 людей – один душ і туалет. Спільними будуть пральні та кухні-їдальні. Вочевидь, нові гуртожитки відразу не покриють усіх потреб контрактників. Першочергово в них переселять хлопців із казарм, тож для тисячі військових умови життя мають суттєво покращитися.

Середня вартість будівлі – 15 мільйонів гривень. Ціна коливається від 10 до 20 мільйонів залежно від регіону, складу грунту та геології. Відтак близько 2 мільярдів 760 мільйонів виділять з держбюджету, аби солдати мали домівки.

Кому буде житло?

В Україні цього року – 170 тисяч військових-контрактників, з них більшість – рядові солдати. 23 тисячам солдатів-контрактників планують надати домівку.

Юрій Бірюков спростовує чутки про те, що гуртожитки можуть віддати під заселення офіцерам.

184 гуртожитки збудують виключно для солдатів контрактної служби – 23 тисячам військовослужбовців,

– запевнив Бірюков.

А вже наступного року почнуть будувати помешкання для сержантів. За словами президента, наступний етап проекту – кімнати-студії для сержантського складу, а також компенсації для придбання власного житла офіцерам ЗСУ. А далі у планах – житло для штатного складу.

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З 2020 року займемося штатно-посадовим житлом. Командир бригади, незалежно одружений чи ні, має жити у трикімнатному помешканні,

– зазначив радник.

Чи будують вже гуртожитки?

Урядовці запевняють – так. І навіть інспектують роботу. Нещодавно у Львівській області роботу зі зведення гуртожитків проінспектували Президент Петро Порошенко та міністр оборони Степан Полторак.

Так, у Старичах біля Яворівського полігону вже завершують будівництво. Вже цього року заселять 600 контрактників. Чотири нових будинки здадуть в експлуатацію в листопаді, ще два – у грудні. Наступні дві будівлі планують завершити на початку наступного року. Загалом у них поселиться 1000 солдатів ЗСУ.

Однак, в інших регіонах без затримок не обійшлося. Це пов'язано з недобросовісними будівельними компаніями, пояснює Бірюков. Зокрема кілька будівельних компаній або переоцінили свої сили, або від початку не дуже планували вкластися в терміни.

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165 гуртожитків активно будуються, а на інших були переторгування, тому що ми розривали договори з недобросовісними будівельниками. Наприклад, ТОВ "Перша будівельно-монтажна група" понавигравала 13 тендерів по всій країні і нічого не збудувала в терміни..."

– сказав Бірюков.

Однак, військовий експерт Олег Жданов зауважує, що будівництво гуртожитків покриває близько 10% потреб військових у житлі.