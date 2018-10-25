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      Солдат скоро обеспечат жильем: что об этом известно

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      С 1 ноября солдат будут обеспечивать жильем
      С 1 ноября солдат будут обеспечивать жильем / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко на встрече с военными поручил с 1 ноября начать обеспечивать военных-контрактников комфортабельными общежитиями или компенсацией за аренду жилья.

      Об этом он заявил во время рабочей поездки в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

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      "Дал поручение не позднее чем с 1 ноября обеспечить комфортабельными общежитиями или дать деньги-компенсацию на аренду жилья, и вообще реформировать систему обеспечения жильем военнослужащих, чтобы они были защищены", – сказал он.

      24 канал в разговоре с советником Президента и Минобороны Юрием Бирюковым узнал, какое жилье построят, действительно ли в него заселят рядовых солдат, сколько армейцев обеспечат домом и началось ли строительство.

      Куда заселят армейцев?

      Это строительство – часть национального проекта Минобороны. Согласно ему построят 184 одинаковых двухэтажных общежития почти в каждом из регионов Украины. Каждое здание рассчитано на 125 человек, в комнатах будут жить от 3 до 5 человек.

      Планирование будет по кубриковой системе: на две комнаты по 5 человек – один душ и туалет. Общими будут прачечные и кухни-столовые. Очевидно, новые общежития сразу не покроют всех потребностей контрактников. Первоначально в них переселят ребят из казарм, поэтому для тысячи военных условия жизни должны существенно улучшиться.

      Средняя стоимость здания – 15 миллионов гривен. Цена колеблется от 10 до 20 миллионов в зависимости от региона, состава почвы и геологии. Поэтому около 2 миллиардов 760 миллионов выделят из госбюджета, чтобы солдаты имели дома.

      Кому будет жилье?

      В Украине в этом году – 170 тысяч военных-контрактников, из них большинство – рядовые солдаты. 23 тысячам солдат-контрактников планируют предоставить дом.

      Юрий Бирюков опровергает слухи о том, что общежития могут отдать под заселение офицерам.

      184 общежития построят исключительно для солдат контрактной службы – 23 тысячам военнослужащих,
      – заверил Бирюков.

      А уже в следующем году начнут строить жилье для сержантов. По словам президента, следующий этап проекта – комнаты-студии для сержантского состава, а также компенсации для приобретения собственного жилья офицерам ВСУ. А дальше в планах – жилье для штатного состава.

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      С 2020 года займемся штатно-должностным жильем. Командир бригады, независимо женат или нет, должен жить в трехкомнатном доме,
      – отметил советник.

      Строят ли уже общежития?

      Чиновники уверяют – да. И даже проверяют работу. Недавно во Львовской области работу по возведению общежитий проинспектировали Президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак.

      Так, в Старычах возле Яворовского полигона уже завершают строительство. Уже в этом году заселят 600 контрактников. Четыре новых дома сдадут в эксплуатацию в ноябре, еще два – в декабре. Следующие два здания планируется завершить в начале следующего года. Всего в них поселится 1 тысяча солдат ВСУ.

      Однако, в других регионах без задержек не обошлось. Это связано с недобросовестными строительными компаниями, объясняет Бирюков. В том числе несколько строительных компаний или переоценили свои силы, или изначально не очень планировали уложиться в сроки.

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      165 общежитий активно строятся, а на других были переторги, потому что мы разрывали договоры с недобросовестными строителями. Например, ООО "Первая строительно-монтажная группа" понавыигрывала 13 тендеров по всей стране и ничего не построила в сроки...
      – сказал Бирюков.

      Однако, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что строительство общежитий покрывает около 10% потребностей военных в жилье.

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Міністерство оборони України Публикации Статьи Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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