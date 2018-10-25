Сокрытие коррупционных схем: украинский оборонный бюджет под грифом "секретно"

В следующем году на национальную безопасность и оборону Украины планируют потратить 200 миллиардов гривен. Однако на что пойдут средства налогоплательщиков – государственная тайна.

Информация об использовании оборонного бюджета доступна лишь избранным чиновникам.

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В открытом доступе только общие цифры, которые заложены в бюджет. Полный доступ только у Министерства обороны, членов комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны и секретаря СНБО. Частично информация открыта для Министерства финансов и Министерства промышленной политики.

Объяснение может быть одно – сокрытие коррупционных схем. Сегодня другого объяснения засекречивания оборонного бюджета в цивилизованной стране просто не найдете,

– отметил военный эксперт Олег Жданов.

Однако черная дыра коррупции – Государственный оборонный заказ. План закупок с гарантированным государственным финансированием: сколько потратят на новую технику, сколько на финансирование государственных предприятий оборонного назначения. Процессом, происходящим под грифом "секретно" руководит государственный концерн "Укроборонпром".

Это концерн, который был создан Януковичем для уничтожения собственной оборонной промышленности Украины. Наблюдательный совет этого "Укроборонпрома" должен формировать президент – 3 человека и правительство – два человека. То есть, фактически, это мегаоборонний комплекс ручной для Президента Украины не зависимо от фамилии,

– сказала вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

Поэтому единственный выход – рассекретить все расходы. Например, в Соединенных Штатах Америки подробно расписывают, что закупать и сколько это будет стоить стране. А налогоплательщики могут проконтролировать все расходы.

Бена Ходжес сказал, что США удалось сделать весь оборонный бюджет прозрачным, ибо принцип открытости заложен в главном документе – Конституции.

Конгресс ответственен за обеспечение необходимых средств. И поэтому Конгресс от имени населения, от имени налогоплательщиков хочет четко видеть, куда и на что эти деньги идут, видеть учат ли солдат правильно, живут ли они в соответствующих условиях, происходит ли их обучение и непосредственно операция при соответствующих условиях безопасности,

– прокомментировал экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

В оборонном бюджете США можно найти статью, которая касается Украины. В следующем году Америка запланировала оказать нам помощь в 250 миллионов долларов. Из них 50 миллионов на летальное оружие, но за это Украина должна открыть информацию о закупке в оборонной сфере.

Однако это уже на 100 миллионов меньше, чем в этом году. Эксперты предполагают, финансирование урезали, потому что не видно, на что тратим деньги. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает новую формулу для формирования оборонного бюджета. Во-первых, надо снять государственную тайну со всех оборонных закупок, во-вторых, планировать расходы нужно не на год, а минимум на 3-5.

Засекреченными стоит оставить лишь инновационные разработки, информацию о специальных операциях и разведке. Одновременно Бен Ходжес советует увеличить сотрудничество министерства обороны Украины и парламента, чтобы народные депутаты контролировали расходы на оборонно-промышленный комплекс, как это прописано в законе "О национальной безопасности".

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Тогда у чиновников не возникнет соблазна заработать на войне. Как например, при закупке боевых машин пехоты Житомирским бронетанковым заводом. Когда БПМ, которые списали на металлолом, Украина закупала не за 20 тысяч долларов, а за 205 тысяч.