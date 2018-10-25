Приховування корупційних схем: чому український оборонний бюджет під грифом "секретно"

Наступного року на національну безпеку та оборону України планують витратити 200 мільярдів гривень. Однак на що підуть гроші платників податків – державна таємниця.

Інформація про використання оборонного бюджету доступна лише обраним чиновникам.

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У відкритому доступі лише загальні цифри, які закладені в бюджет. Повний доступ має лише Міністерство оборони, члени комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони та секретар РНБО. Частково інформація відкрита для Міністерства фінансів та Міністерства промислової політики.

Пояснення може бути одне – приховування корупційних схем. Сьогодні Іншого пояснення засекречування оборонного бюджету ви в цивілізованій країні просто не знайдете,

– наголосив військовий експерт Олег Жданов.

Однак чорна діра корупції – Державне оборонне замовлення. План закупівель з гарантованим державним фінансуванням: скільки витратять на нову техніку, скільки на фінансування державних підприємств оборонного призначення. Процесом, що відбувається під грифом "таємно" керує державний концерн "Укроборонпром".

Це є концерн, який був створений Януковичем для знищення власної оборонної промисловості України. Наглядову раду цього "Укроборонпрому" мав формувати президент – 3 особи і уряд – дві особи. Тобто, фактично, це мегаоборонний комплекс ручний для Президента України не залежно від прізвища,

– сказала віце-спікерка Верховної Ради України Оксана Сироїд.

Тож єдиний вихід – розсекретити усі витрати. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки детально розписують, що закуповуватимуть і скільки це коштуватиме країні. А платники податків можуть проконтролювати усі витрати.

Бена Ходжес сказав, що США вдалося зробити весь оборонний бюджет прозорим, бо принцип відкритості закладений в головному документі – Конституції.

Конгрес відповідальний за забезпечення необхідних коштів. І тому Конгрес від імені населення, від імені платників податків хоче чітко бачити, куди і на що ці гроші йдуть, бачити чи солдатів правильно навчають, Чи вони живуть у відповідних умовах, чи їхнє навчання та безпосередньо операція відбувається за відповідних умов безпеки,

– прокоментував екс-командуючий збройними силами США у Європі Бен Ходжес.

В оборонному бюджеті США можна знайти статтю, яка стосується України. Наступного року Америка запланувала дати нам допомоги на 250 мільйонів доларів. З них 50 мільйонів на летальну зброю, але за це Україна має відкрити інформацію про закупівлю в оборонній сфері

Проте це вже на 100 мільйонів менше, ніж цього року. Експерти припускають, фінансування урізали, бо не видно, на що витрачаємо гроші. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, який пропонує нову формулу для формування оборонного бюджету. По-перше, треба зняти державну таємницю з усіх оборонних закупівель, по-друге, планувати витрати треба не на рік, а мінімум на 3-5.

Засекреченими варто залишити лише інноваційні розробки, інформацію про спеціальні операції і розвідку. Водночас Бен Ходжес радить збільшити співпрацю міністерства оборони України та парламенту, аби народні депутати контролювали витрати на оборонно-промисловий комплекс, як то прописано у законі "Про національну безпеку".

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Тоді у чиновників не виникатиме спокуси заробити на війні. Як наприклад, при закупівлі бойових машин піхоти Житомирським бронетанковим заводом. Коли БПМ, які списали на металобрухт, Україна закуповувала не за 20 тисяч доларів, а за 205 тисяч.