Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы

Кроме подорожания газа в ноябре нас ждет еще ряд нового. "Измен" и "побед" примерно поровну. Впрочем, решайте сами.

Цены на газ

Это самое большое новшество. С 1 ноября по решению правительства газ для бытовых потребителей Украины будет стоить 855 гривен за 100 кубометров вместо 690. Это рост на 23%.

Логично, что стоимость отопления и горячей воды также возрастет. Но несколько меньше – на 16%. И произойдет это позже, не в ноябре, ведь НКРЭ еще должно установить тариф на тепло и горячую воду по новой цене на газ, а местные советы – утвердить тарифы на своем уровне.

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Парковка по-новому

С первого дня ноября на дороги в украинских городах выйдут инспекторы по парковке. Они будут наказывать водителей за нарушение правил дорожного движения, а также за задержку оплаты или неправильную парковку. Штрафовать начнут в тот же день. Самое большое наказание – 510 гривен.

Читайте подробно: Новые правила парковки: что изменится и к чему приведет реформа?

Новые тарифы на телефонную связь

С 1 же ноября подорожают разговоры по "городскому" телефону. Максимальная абонплата за стационарный телефон отдельной линии без почасовой оплаты местных звонков вырастет с 43,85 гривен до 51,3. С 1 января 2019 года будет еще одно подорожание – до 55,92 грн.

Впрочем, если для вас проводной телефон уже давно не необходимость – и проблемы нет.

ID-паспорта для всех

С 1 ноября все украинцы смогут поменять бумажные паспорта гражданина Украины на пластиковую ID-карту. Причем – просто при желании, а не в случае потери, повреждения или 14-летия.

Впрочем, эксперты больших очередей не прогнозируют. ID-карта не несет таких преимуществ, как биометрический загранпаспорт. И процесс перехода на ID-карты будет гораздо более плавным, потому что уже есть соответствующая инфраструктура.

Э-билет в Киеве

В столице Украины запускают в тестовом режиме единый билет на все виды коммунального транспорта – э-билет. Рассчитаться за проезд можно будет несколькими способами: специальной карточкой (по типу как в метро), билетом с QR-кодом, а также банковской карточкой и "Картой киевлянина".

Читайте подробнее: Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет

Жилье для солдат

С 1 ноября военных-контрактников государство будет обеспечивать комфортабельными общежитиями или компенсацией за аренду жилья. По крайней мере, это пообещал президент Порошенко.

Чтобы расселить военнослужащих – построят 184 одинаковых двухэтажных общежития почти в каждом из регионов Украины.

Предоставить новое жилье планируют 23 тысячам солдатам-контрактникам.

Читайте подробнее: Солдат скоро обеспечат жильем об этом известно

Банковская деятельность под контролем

Министерство финансов Украины вводит на официальном сайте регулярную и детальную отчетность по основным показателям деятельности банков, выполнения индивидуальных стратегий, а также по работе с портфелями проблемных активов.

Первый такой отчет должны обнародовать с 1 ноября.

Если не лениться – можно с легкостью отслеживать, насколько надежен ваш банк.