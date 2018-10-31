20:30
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, сегодня
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы

      444 Читати новину українською
      Кроме газа, новое ждет в парковке, обеспечении жильем военных
      Кроме газа, новое ждет в парковке, обеспечении жильем военных / 24 канал

      Кроме подорожания газа в ноябре нас ждет еще ряд нового. "Измен" и "побед" примерно поровну. Впрочем, решайте сами.

      Цены на газ

      Это самое большое новшество. С 1 ноября по решению правительства газ для бытовых потребителей Украины будет стоить 855 гривен за 100 кубометров вместо 690. Это рост на 23%.

      Логично, что стоимость отопления и горячей воды также возрастет. Но несколько меньше – на 16%. И произойдет это позже, не в ноябре, ведь НКРЭ еще должно установить тариф на тепло и горячую воду по новой цене на газ, а местные советы – утвердить тарифы на своем уровне.

      Читайте также: Как экономить газ и тепло: 20 доступных способов

      Парковка по-новому

      С первого дня ноября на дороги в украинских городах выйдут инспекторы по парковке. Они будут наказывать водителей за нарушение правил дорожного движения, а также за задержку оплаты или неправильную парковку. Штрафовать начнут в тот же день. Самое большое наказание – 510 гривен.

      Читайте подробно: Новые правила парковки: что изменится и к чему приведет реформа?

      Новые тарифы на телефонную связь

      С 1 же ноября подорожают разговоры по "городскому" телефону. Максимальная абонплата за стационарный телефон отдельной линии без почасовой оплаты местных звонков вырастет с 43,85 гривен до 51,3. С 1 января 2019 года будет еще одно подорожание – до 55,92 грн.

      Впрочем, если для вас проводной телефон уже давно не необходимость – и проблемы нет.

      ID-паспорта для всех

      С 1 ноября все украинцы смогут поменять бумажные паспорта гражданина Украины на пластиковую ID-карту. Причем – просто при желании, а не в случае потери, повреждения или 14-летия.

      Впрочем, эксперты больших очередей не прогнозируют. ID-карта не несет таких преимуществ, как биометрический загранпаспорт. И процесс перехода на ID-карты будет гораздо более плавным, потому что уже есть соответствующая инфраструктура.

      Э-билет в Киеве

      В столице Украины запускают в тестовом режиме единый билет на все виды коммунального транспорта – э-билет. Рассчитаться за проезд можно будет несколькими способами: специальной карточкой (по типу как в метро), билетом с QR-кодом, а также банковской карточкой и "Картой киевлянина".

      Читайте подробнее: Единый электронный билет на транспорт в Киеве: как это будет

      Жилье для солдат

      С 1 ноября военных-контрактников государство будет обеспечивать комфортабельными общежитиями или компенсацией за аренду жилья. По крайней мере, это пообещал президент Порошенко.

      Чтобы расселить военнослужащих – построят 184 одинаковых двухэтажных общежития почти в каждом из регионов Украины.

      Предоставить новое жилье планируют 23 тысячам солдатам-контрактникам.

      Читайте подробнее: Солдат скоро обеспечат жильем об этом известно

      Банковская деятельность под контролем

      Министерство финансов Украины вводит на официальном сайте регулярную и детальную отчетность по основным показателям деятельности банков, выполнения индивидуальных стратегий, а также по работе с портфелями проблемных активов.

      Первый такой отчет должны обнародовать с 1 ноября.

      Если не лениться – можно с легкостью отслеживать, насколько надежен ваш банк.

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Статьи э-билет ID-карты Штрафы Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как заработать на облигациях и привлечь миллиарды из-под матраса
      сегодня , 18:01 Как заработать на облигациях и привлечь миллиарды из-под матраса
      Яніна Ткачук
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сегодня , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сегодня , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сегодня , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сегодня , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Украинские врачи считают, что Тимошенко угрожают депутаты
       1 августа 2012 , 17:22 2
      В Луганске открыли памятник тюремщику (Фото)
       30 мая 2013 , 06:05 2
      Украинский легионер отличился нереально красивым голом в Европе
       15 апреля 2017 , 17:00
      Фанаты Шахтера не собираются нарушать фанатское перемирие
       22 августа 2017 , 23:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук