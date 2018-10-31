Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
Кроме подорожания газа в ноябре нас ждет еще ряд нового. "Измен" и "побед" примерно поровну. Впрочем, решайте сами.
Цены на газ
Это самое большое новшество. С 1 ноября по решению правительства газ для бытовых потребителей Украины будет стоить 855 гривен за 100 кубометров вместо 690. Это рост на 23%.
Логично, что стоимость отопления и горячей воды также возрастет. Но несколько меньше – на 16%. И произойдет это позже, не в ноябре, ведь НКРЭ еще должно установить тариф на тепло и горячую воду по новой цене на газ, а местные советы – утвердить тарифы на своем уровне.
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Парковка по-новому
С первого дня ноября на дороги в украинских городах выйдут инспекторы по парковке. Они будут наказывать водителей за нарушение правил дорожного движения, а также за задержку оплаты или неправильную парковку. Штрафовать начнут в тот же день. Самое большое наказание – 510 гривен.
Читайте подробно: Новые правила парковки: что изменится и к чему приведет реформа?
Новые тарифы на телефонную связь
С 1 же ноября подорожают разговоры по "городскому" телефону. Максимальная абонплата за стационарный телефон отдельной линии без почасовой оплаты местных звонков вырастет с 43,85 гривен до 51,3. С 1 января 2019 года будет еще одно подорожание – до 55,92 грн.
Впрочем, если для вас проводной телефон уже давно не необходимость – и проблемы нет.
ID-паспорта для всех
С 1 ноября все украинцы смогут поменять бумажные паспорта гражданина Украины на пластиковую ID-карту. Причем – просто при желании, а не в случае потери, повреждения или 14-летия.
Впрочем, эксперты больших очередей не прогнозируют. ID-карта не несет таких преимуществ, как биометрический загранпаспорт. И процесс перехода на ID-карты будет гораздо более плавным, потому что уже есть соответствующая инфраструктура.
Э-билет в Киеве
В столице Украины запускают в тестовом режиме единый билет на все виды коммунального транспорта – э-билет. Рассчитаться за проезд можно будет несколькими способами: специальной карточкой (по типу как в метро), билетом с QR-кодом, а также банковской карточкой и "Картой киевлянина".
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Жилье для солдат
С 1 ноября военных-контрактников государство будет обеспечивать комфортабельными общежитиями или компенсацией за аренду жилья. По крайней мере, это пообещал президент Порошенко.
Чтобы расселить военнослужащих – построят 184 одинаковых двухэтажных общежития почти в каждом из регионов Украины.
Предоставить новое жилье планируют 23 тысячам солдатам-контрактникам.
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Банковская деятельность под контролем
Министерство финансов Украины вводит на официальном сайте регулярную и детальную отчетность по основным показателям деятельности банков, выполнения индивидуальных стратегий, а также по работе с портфелями проблемных активов.
Первый такой отчет должны обнародовать с 1 ноября.
Если не лениться – можно с легкостью отслеживать, насколько надежен ваш банк.